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Vali Ustaoğlu, üs bölgelerindeki Mehmetçik'le bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu: - "24 saat gece gündüz gözünü kırpmadan görevi başında ülkenin ve ilin huzurunu sağlayan Mehmetçik'e şükranlarımızı borçluyuz" - "2 bin 850 rakımlı dağda tankımız, askerimiz ve bayrağımızla kahramanlarımız görevleri başındadır"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele veren askerleri üs bölgelerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Ustaoğlu beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile üs bölgelerine helikopterle giderek, buralardaki Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulundu.

Hizan ilçesine bağlı Mesir Tepe Üs Bölgesi, Çeltikli Jandarma Karakolu, Mutki ilçesinde İkizler Jandarma Karakolu ve Güroymak ilçesinin Gölbaşı Belde Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Ustaoğlu, her türlü hava şartlarına rağmen PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik ile bayramlaştı.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın ikinci günü komutanlarla kentin farklı bölgelerinde gece gündüz demeden görevi başındaki askerlere moral vermek ve motivasyon sağlamak için ziyarette bulunduklarını söyledi.

- "2 bin 850 rakımda bayrağımız dalgalanıyor"

Bitlis'in ve ülkenin huzuru ile güvenliği için Mehmetçik'in görevinin başında olduğunu anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Mesir Tepe'yi gördünüz. 2 bin 850 rakımda bayrağımız dalgalanıyor. Kahraman askerlerimiz görevinin başında. Mesir Tepesi'nden sonra ilimizin en ücra ve uç karakollarından olan Çeltikli'ye geçtik. Orada da kahraman askerlerimizin moral ve motivasyonunun yerinde olduğunu gördük. Bu bizi mutlu etti. 24 saat gece gündüz gözünü kırpmadan görevi başında ülkenin ve ilin huzurunu sağlayan Mehmetçik'e şükranlarımızı borçluyuz. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve memleketimizde huzurlu şekilde duruyorsak, işte bu gördüğünüz kahramanlarımız sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun."

- "Her tarafa huzur ve güven hakim"

"Özellikle Mesir Tepe denilen bölge en fazla sıkıntı çektiğimiz ve canımızın yandığı yerlerdendi" diyen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek orada yaşayan vatandaşlarımız gerekse güvenlik güçlerimizin canını yakan bir bölgeydi. Ama şu an 2 bin 850 rakımlı dağda tankımız, askerimiz ve bayrağımızla kahramanlarımız görevleri başındadır. Tamamen her tarafa hakim olan üst bölgelerimizle her zaman dediğimiz gibi şu an her tarafa huzur ve güven hakim. Çeltikli Karakolumuz da ilimizin en ücra köşesindedir. Ülkemizin geçirdiği bu kritik süreçte ilimizde huzur ve güven var. Önümüzde bir seçim var. Vatandaşımız her yere ulaşımını sağlayabileceği güzel bir huzur ortamını yaşıyoruz."

Bu arada güvenlik güçlerince, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede PKK'lı teröristlere karşı operasyonlar devam ediyor.

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