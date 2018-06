Vali Ustaoğlu, üs bölgelerindeki Mehmetçik'le bayramlaştı

Bitlis'in ve ülkenin huzuru ile güvenliği için Mehmetçik'in görevinin başında olduğunu anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Mesir Tepe'yi gördünüz. 2 bin 850 rakımda bayrağımız dalgalanıyor. Kahraman askerlerimiz görevinin başında. Mesir Tepesi'nden sonra ilimizin en ücra ve uç karakollarından olan Çeltikli'ye geçtik. Orada da kahraman askerlerimizin moral ve motivasyonunun yerinde olduğunu gördük. Bu bizi mutlu etti. 24 saat gece gündüz gözünü kırpmadan görevi başında ülkenin ve ilin huzurunu sağlayan Mehmetçik'e şükranlarımızı borçluyuz. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve memleketimizde huzurlu şekilde duruyorsak, işte bu gördüğünüz kahramanlarımız sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun."

- "Her tarafa huzur ve güven hakim"

"Özellikle Mesir Tepe denilen bölge en fazla sıkıntı çektiğimiz ve canımızın yandığı yerlerdendi" diyen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek orada yaşayan vatandaşlarımız gerekse güvenlik güçlerimizin canını yakan bir bölgeydi. Ama şu an 2 bin 850 rakımlı dağda tankımız, askerimiz ve bayrağımızla kahramanlarımız görevleri başındadır. Tamamen her tarafa hakim olan üst bölgelerimizle her zaman dediğimiz gibi şu an her tarafa huzur ve güven hakim. Çeltikli Karakolumuz da ilimizin en ücra köşesindedir. Ülkemizin geçirdiği bu kritik süreçte ilimizde huzur ve güven var. Önümüzde bir seçim var. Vatandaşımız her yere ulaşımını sağlayabileceği güzel bir huzur ortamını yaşıyoruz."

Bu arada güvenlik güçlerince, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede PKK'lı teröristlere karşı operasyonlar devam ediyor.