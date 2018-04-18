Vali Ustaoğlu: “Yol da olur, hizmet de olur ama devletsiz olunmaz"

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ve Güzelsu köyünde kardeşlik mesajları vererek, “Yolda olur, hizmette olur, altyapı da olur. Eksiklikler sıkıntılar giderilir. Ama devletsiz olunmaz” dedi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu beraberinde Ahlat Kaymakamı, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir ve kurum amirleri ile birlikte Ahlat’a geldi. Ahlat Kaymakamlığında haftalık asayiş toplantını gerçekleştiren Vali Ustaoğlu, daha sonra 2 bin 200 nüfuslu Güzelsu Köyüne geçti.

Güzelsu Köyü Ortaokulunu ziyaret eden Vali Ustaoğlu burada öğrencilerin Türk bayraklı sevgi gösterileri ile karşılandı. TÜBİTAK bilim sergisini gezen Vali Ustaoğlu, burada öğrencilerin yaptıkları eserlerden etkilendiğini söyledi.

Daha sonra köyün Taziyeevinde düzenlenen yemeğe geçen Vali Ustaoğlu, burada köylüler tarafından karşılandı. Köy muhtarı Fehmi Tokova köyün sorunlarını anlattı. Vali Ustaoğlu, daha sonra köylülere yönelik yaptığı konuşmasında, “Bu ülke üzerinde oynanan oyunu hep birlikte görüyoruz. İşte özlenen tablo bu. Bu ülke üzerinde oynanan oyunları hep birlikte izliyoruz. İslamın yüz yılardır sancaktarlığını yapmış bu devlet, bu millete karşı nasıl oyunlar oynandığını hep birlikte görüyoruz. İşte sizlerle devletimizin milletimizin kucaklaşarak, oluşturduğu sinerji bu ülke üzerinde hesap yapanların hesabını da bozuyor” dedi.

Vali Ustaoğlu, “Bu birliktelikle bu dayanışmamız sayesinde de kimse bileğimizi bükemeyecek. Bu ülkemizi de bölmeyecek. Yıllardır bu bölgemizde birçok cana mal olan ve acı çektiren ama halen devletinden milletinden bayrağından vazgeçmeyen bu millete acı yaşatan PKK terör örgütünün yapmak istediklerini hep birlikte biliyoruz. Ama yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hep birlikte bu ülkemizin birliğine dirliğine yardımcı olduğumuz sürece bu örgüt amacına da ulaşamayacak. Bu millet bu devlet ilelebet daim kalacaktır. Devlet olmazsa, millet olmazsa, bayrağımız olmazsa bunların hepsi boşuna oluyor. Biz diyoruz ki, bizi bölmek isteyenlere karşı yekvücut olmamız çok daha önemlidir. Bugün burada görmüş olduğum bu manzara, bu kaynaşma, bu güzellik bunun da daim olmasını biz arzu ediyoruz” dedi.

Vali Ustaoğlu daha sonra Ovakışla Belde Belediyesine geçerek burada muhtarların sorunlarını dinleyerek, "Yolda olur, hizmette olur, altyapı da olur. Eksiklikler sıkıntılar giderilir. Ama devletsiz olunmaz. Önemli olan huzur ve güven. En büyük silahımız birlikteliğimiz” dedi.

Vali ve beraberindekiler daha sonra Ovakışla Jandarma Karakol Komutanlığı ve Ahlat Belediyesi tarafından ilçede inşa edilerek hizmete açılan Ahlat park AVM’yi ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.