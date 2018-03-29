Vali Ustaoğlu’ndan esnaf ziyareti

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, esnafı ziyaret ederek sorunlarını bizzat kendisi dinliyor.
Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu,, kentte yapılan hizmetleri yerinde görmek ve halkın sorunlarını, taleplerini dinlemek amacıyla esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bilgilendirme toplantılarıyla esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Vali Ustaoğlu, bu sefer sorunları yüz yüze sıcak bir sohbet içerisinde esnaftan dinledi. Esnafın iş yerlerini tek tek ziyaret edip hayırlı alışverişler dileyen Vali Ustaoğlu, genç yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaştı. Bitlis’in gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirten Vali Ustaoğlu, “Yaptığımız projelerle Bitlis’in geleceğe emin adımlarla koşuyor. Bitlis’te büyük bir değişimi ve dönüşümü hep birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi.
Esnaf, yapılan ziyaretlerden dolayı Başkan Ustaoğlu’na teşekkür ederek çay ve içecek ikramlarında bulundu.
Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum