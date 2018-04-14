Vali Varol basına projeleri tanıttı

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, eğitim, turizm, sağlık, tarım, ormancılık, ulaşım gibi birçok alanı kapsayan projelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başlanan ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Varol, FabLab Projesi, Modern Eğitime Geçiş Modeli Olarak STEM Projesi, Kodlama Dilinin Tabana Yayılması ile İl Halk Kütüphanesi çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Vali Varol, Kent Müzesi Projesi, Saraydüzü Kışla Binasının Revizyonu Projesi, Tasavvuf Müzesi Projesi, Sofular Mahallesi Sokak Revizyonu Projesi, Beyler Sarayı Projesi, Dijital Kent Amasya, Lokasyon Tabelalarına Standart Getirilmesi, Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi, 5 yıldızlı otel, Amasya tanıtım atağı ve Amasya logosu hakkında toplantıya katılan gazetecileri bilgilendirdi.

Gelir getirici ormanlar, entegre tarım tesisi, Taşova Sera OSB, Amasya OSB genişleme sahaları, Merzifon OSB genişleme sahaları, Merzifon Park gibi projelerdeki planlamaya değinen Varol, İl Özel İdaresi ile İl Sağlık Müdürlüğünün yeniden organizasyonuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Büyük Amasya Otelindeki toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, Özel İdare Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ve kurum müdürleri de katıldı.