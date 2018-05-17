Vali ve belediye başkanı 15 kilometre bisiklet sürdü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi önünde başlayan bisiklet turu Bor Ana İkmal Merkezi Komutanlığını önünde son buldu. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bisiklet üzerinden , gençleri spor yapmaya davet ederken, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ise belediyenin yatırımlarını anlattı.

'SPOR YAPMALARINI TAVSİYE EDİYORUM'



Renkli görüntülerin sahne aldığı Bisiklet turunda Vali Şimşek: “Gençlere spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle bisiklet sporu. Çünkü çok faydası var. Çok önemli bir hafta içerisindeyiz. Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs Samsun’a çıkarak, kurtuluş mücadelesini başlattığı bir haftadayız. Bu haftayı gençlik haftası olarak kutluyoruz. Gençlerimiz bizim için çok önemli, gençlerimizi spora yönlendirmemiz çok önemli. Bizde onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Halkımıza örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ise 35 yıl sonra ilk defa bisiklete bindiğini belirterek, bundan sonra daha sık bisiklete bineceğini söyledi.

İHA

