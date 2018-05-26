Vali ve protokol Munzur Çayı'nda rafting yaptı

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) - TUNCELİ'de dört günden beri devam eden Türkiye Rafting Şampiyonası, 2'nci ayak yarışmaları devam ediyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı ve profesyonel rafting ekipleri, bugünkü yarışların tamamlanmasının ardından Munzur Çayı'nda rafting gösterisi yaptı.

Munzur Vadisi Uluslararası Raftig Pistinde devam eden Türkiye Rafting Şampiyonası 2'nci ayak yarışmaları bugün de devam etti. Nehir inişi elemelerinin yapıldığı bugünkü yarışlar, öğlen saatlerinde sona erdi. Yarışmaların sona ermesinden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı Tunceli'de bulunan milli raftingciler ile birlikte, Munzur Vadisi Uluslararası Rafting Pisti'ne giderek rafting yaptılar.

Tunceli'nin turizm ve huzur kenti olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Tunceli'de 4 gündür Türkiye Rafting Şampiyonası yarışmaları devam ediyor. Hiçbir aksaklık olmadan bütün yarışmalar huzur içinde yapılıyor. Yarın yapılacak final yarışmaları ile şampiyona sona erecektir. Bugün bizler de sporcu kardeşlerimizle rafting yapacağız. Munzur'da huzur içinde rafting yapmanın keyfini yaşayacağız. Tunceli artık terörle anılmasın. Tunceli tam bir huzur şehridir. Biz bugün burada rahat bir ortamda rafting yapıyoruz. Türkiye'nin her köşesinden vatandaşlar gelsinler, Munzur'un keyfini huzur içinde çıkarsınlar. Bu doğa harikası vadinin keyfini çıkarsınlar. Görüyorsunuz işte, Munzur muhteşem akıyor. Fazla söze gerek yok"dedi.

Tunceli'de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası yarın yapılacak final yarışmaları ile sona erecek.

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