Vali Yardımcısı Abacı’dan engellilere ziyaret

Hakkari Vali Yardımcısı Bekir Abacı ve beraberindekiler Engelliler Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Salih Kaya İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tunç Kıran Mahallesi Kültür Müdürlüğü karşısında faaliyet gösteren Engelliler Koordinasyon Merkezini ziyaret ettiler. Vali Yardımcısı Abacı ve beraberindekiler Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Kskin, İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cahit Mollaosmanoğlu ile Sümbül Engelliler Spor Kulübünün idarecileri tara tarafından karşıladı. Koordinasyon merkezinde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Abacı, Başkan Keskin’den faaliyetler hakkında bilgi aldı. Koordinasyon merkezinin dış giyim kursu, bilgisayar kursu ve SODES kapsamında ebru hat sanatına yönelik eğitimlerinin başlatıldığını ifade eden Keskin, bunun yanında bir kütüphane odası hazırladıklarını söyledi. Keskin, ”Engelilerin boş zamanını bu kütüphanede kitap okuyarak zaman geçirebileceklerini ancak henüz kitap temin edilemediğini bun için ilgili kurumlardan ve halkımızdan da kitap bağışı bekliyoruz. Hafta içi her gün gönüllü engelliler tarafından merkez açık tutulup engellilere mevcut eğitimler dışında tıbbi ekipman desteği ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Ayrıca Hakkâri İş-Kurumu İl Müdürlüğüne Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Onarım kursu Projesini de sunduk. Böylelikle dört ayrı alanda tam kapasite ile engellilerin mesleki alanda iş bulmalarını kolaylaştıracak. Eğitimlerin hızlıca başlayacağını bu alanlarda kurslara katılmak isteyen engellilerin merkeze başvurularını almaya başladık. Haftanın 5 günü açık tutmayı hedeflediğimiz koordinasyon merkezinin asıl amacının ise dezavantajlı engellilerin bu merkezde sosyal etkileşim ve entegrasyonun sağlanmasıdır. Her engel gurubundan engelli vatandaşın bu merkezden faydalanmasını temenni ediyoruz. Koordinasyon merkezinin hazırlıkları tamamlandıktan sonra resmi açılışın 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında gerçekleştirileceğimizi planlıyoruz” dedi.

Koordinasyon merkezinde bulunan derslikleri tek tek dolaşıp engelli kursiyerlerle bir süre sohbet eden ve yakın ilgi gösteren Vali Yardımcısı Bekir Abacı koordinasyon merkezinin Hakkari’de yaşayan dezavantajlı engellilerin yaşamına katkı sunacağını dolaysıyla hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Keskin, Vali Yardımcısı ve beraberinde ziyarete gelen herkese teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip bir ay içerisinde bir çok kurumun temsilcileri tarafından merkezin yoğun ilgi gördüğünü bu durumun kendilerinin doğru yolda olduğunun bir nişanesi olduğunu söyledi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Osman Kızılban, İş Kur İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek, Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü Merkezi Müdürü Necip Kızılykaya, Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, Milli Eğitim Şube Müdürü Mecit Yılmaz ve Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaya Müdürü Bülent Keskin’de engelliler koordinasyon merkezini ziyaret ettiler.