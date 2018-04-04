Vali Yardımcısı Kahveci’ye veda yemeği

Emekliye ayrılan Bilecik Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci’ye veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Polisevi’nde düzenlenen programa; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kamil Kaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Müslüm Doğan, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, kaymakamlar ve Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum müdürleri katıldı.

Yemek öncesi konuşma yapan Vali Büyükakın, Kahcevi’nin bugün dahi mesleğe yeni başlamış gibi her görevi titizlikle ve hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, mesleğe uzun süre hizmette bulunup, heyecanı bu yaşa kadar getirebilmek için disiplin ve fedakarlık gerektirdiğini söyledi. Büyükakın, “Mülki idarecilik önemli ve yorucu bir görev. Önemli olan bitiş noktası. Bittiği zaman geri dönüp baktığımızda vicdanımıza karşı hesabımızı verecek, bir kulun hakkına girmeden görevin nihai noktasına varmayı Allah hepimize nasip etsin. Vali Yardımcımız Kahveci, mesleğinin hakkını verdi. Bugüne kadar Türkiye’nin birçok yerinde, birçok riskli bölgesinde hizmetlerde bulundu. Hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yöneticilikte en zor iş arkadaşla çalışmaktır. Kendisiyle uyum içerisinde çalıştık. Emekli olan Vali Yardımcımıza yeni hayatında ailesiyle sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci ise; devlet memurlarının kaderi olan emekliği yaşamış olduğunu ifade ederek, "47 yıllık memuriyet hayatımın 39 yılı mülki idare amiri olarak geçti. Dolu dolu 39 yıl geçirdim. Bu arada ülkemizin insanını tanıma imkanı bulduk. Elimizden geldiği kadar görevimizi ifa ettik. Artık memuriyet görevimizin sonuna geldik. Bundan sonra hayatımızı emeklilikle devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Program sonunda Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci’ye hediye takdiminde bulundu.