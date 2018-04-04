HABER

Vali Yardımcısı Kahveci’ye veda yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Emekliye ayrılan Bilecik Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci’ye veda yemeği düzenlendi.Bilecik Polisevi’nde düzenlenen programa; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2.

Vali Yardımcısı Kahveci’ye veda yemeği

Emekliye ayrılan Bilecik Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci’ye veda yemeği düzenlendi.
Bilecik Polisevi’nde düzenlenen programa; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kamil Kaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Müslüm Doğan, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, kaymakamlar ve Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum müdürleri katıldı.
Yemek öncesi konuşma yapan Vali Büyükakın, Kahcevi’nin bugün dahi mesleğe yeni başlamış gibi her görevi titizlikle ve hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, mesleğe uzun süre hizmette bulunup, heyecanı bu yaşa kadar getirebilmek için disiplin ve fedakarlık gerektirdiğini söyledi. Büyükakın, “Mülki idarecilik önemli ve yorucu bir görev. Önemli olan bitiş noktası. Bittiği zaman geri dönüp baktığımızda vicdanımıza karşı hesabımızı verecek, bir kulun hakkına girmeden görevin nihai noktasına varmayı Allah hepimize nasip etsin. Vali Yardımcımız Kahveci, mesleğinin hakkını verdi. Bugüne kadar Türkiye’nin birçok yerinde, birçok riskli bölgesinde hizmetlerde bulundu. Hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yöneticilikte en zor iş arkadaşla çalışmaktır. Kendisiyle uyum içerisinde çalıştık. Emekli olan Vali Yardımcımıza yeni hayatında ailesiyle sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum” dedi.
Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci ise; devlet memurlarının kaderi olan emekliği yaşamış olduğunu ifade ederek, "47 yıllık memuriyet hayatımın 39 yılı mülki idare amiri olarak geçti. Dolu dolu 39 yıl geçirdim. Bu arada ülkemizin insanını tanıma imkanı bulduk. Elimizden geldiği kadar görevimizi ifa ettik. Artık memuriyet görevimizin sonuna geldik. Bundan sonra hayatımızı emeklilikle devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.
Program sonunda Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci’ye hediye takdiminde bulundu.

Vali Yardımcısı Kahveci’ye veda yemeği

Vali Yardımcısı Kahveci’ye veda yemeği

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyorAntalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-GargamelSiyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Iğdır'daki tabura teröristlerden taciz ateşi: 1'i ağır 2 asker yaralı

Son dakika! Iğdır'daki tabura teröristlerden taciz ateşi: 1'i ağır 2 asker yaralı

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!

Berna Öztürk kimdir?

Berna Öztürk kimdir?

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.