HABER

Vali Yavuz, şehit çocuklarını Fenerbahçe-Galatasaray maçına gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

ORDU Valisi Seddar Yavuz, şehit çocukları ile yetimlerin hayallerini gerçekleştirmek üzere başlattığı 'Hayallerime Ortak Ol' projesi kapsamında, şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe’yi, en büyük hayalleri olan Fenerbahçe- Galatasaray maçını tribünden izlemelerini sağladı.

Vali Yavuz, şehit çocuklarını Fenerbahçe-Galatasaray maçına gönderdi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, şehit çocukları ile yetimlerin hayallerini gerçekleştirmek üzere başlattığı 'Hayallerime Ortak Ol' projesi kapsamında, şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe’yi, en büyük hayalleri olan Fenerbahçe- Galatasaray maçını tribünden izlemelerini sağladı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, başlattığı 'Hayallerime Ortak Ol' Projesi kapsamında şehit çocukları ve yetimlere mektup gönderip, hayallerinin ne olduğunu soruyor. Gelen cevapları değerlendiren Vali Yavuz, çocukların bu isteklerini yerine getiriyor.
Vali Seddar Yavuz, 5 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe Akkuş'un, en büyük hayali olan Fenerbahçe-Galatasaray maçını tribünde izlemelerini sağladı. Geçen hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçı, Kadıköy'de Ülker Stadı'nda izleyen Hasan Mert ve Enver Efe’nin mutlulukları gözlerinden okundu.
VALİMİZ BİZLERİ SEVİNDİRDİ
Babaları gibi koyu Fenerbahçe taraftarı olan kardeşlerden Hasan Mert Akkuş, ”Bizim en büyük hayalimiz Fenerbahçe-Galatasaray maçını İstanbul’da izlemekti. Sayın Valimiz Seddar Yavuz, bu isteğimizi yerine getirdi. Hem evimize yaptığı ziyarette, hem de bizlere göndermiş olduğu mektupta bir isteğimizin olup olmadığını sormuştu. Biz de Fenerbahçe-Galatasaray maçını tribünden izlemek istediğimizi söyledik. Sağolsun Sayın Valimiz, annemle birlikte bizi İstanbul’a göndererek, bu isteğimizi yerine getirdi. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.
ŞEHİT EŞİNDEN VALİ'YE TEŞEKKÜR
Şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un eşi Songül Akkuş da Vali Yavuz'a teşekkür ederek, "Çok duygulandım, çok sevindim. Ben Galatasaraylıyım. Eşim ve çocuklarım Fenerbahçeli. Bu maçı hep birlikte izlemek isterdik” diye konuştu.
HAYALLER YERİNE GETİRİLECEK
Projenin sürdüğünü, şehit çocukları ve yetimlerin hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Vali Seddar Yavuz ise şöyle konuştu:
"Şehit ve gazi ile ahirete intikal etmiş ailelerimizin çocukları, devletin ve toplumun şefkatine emanet edilmiştir. Devletin ve hükümetin temsilcisi sıfatıyla özellikle vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizin ailelerine önem veriyoruz. Çocuklarımıza birer mektup göndererek hayallerini sorduk. Şehidimiz Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe’nin hayalinin Fenerbahçe-Galatasaray maçını İstanbul’da izlemek olduğunu öğrenince çocuklarımızın bu hayalini gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Diğer şehit çocuklarımızın ve yetimlerimizin de isteklerini, hayallerini yerine getireceğiz. Bunun için özel bir çalışma yürütüyoruz. Peyderpey bu istekler, hayaller yerine getirilecektir."

FOTOĞRAFLI

Vali Yavuz, şehit çocuklarını Fenerbahçe-Galatasaray maçına gönderdiVali Yavuz, şehit çocuklarını Fenerbahçe-Galatasaray maçına gönderdiVali Yavuz, şehit çocuklarını Fenerbahçe-Galatasaray maçına gönderdiVali Yavuz, şehit çocuklarını Fenerbahçe-Galatasaray maçına gönderdi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

İlginizi Çekebilir

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! İşte listeye alınan kanser ilaçları

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! İşte listeye alınan kanser ilaçları

Ve İsrail sonunda itiraf etti: 'Suriye’yi biz vurmuştuk!'

Ve İsrail sonunda itiraf etti: 'Suriye’yi biz vurmuştuk!'

Gözaltına alınan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

Gözaltına alınan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.