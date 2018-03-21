Vali Yavuz, şehit çocuklarını Fenerbahçe-Galatasaray maçına gönderdi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, şehit çocukları ile yetimlerin hayallerini gerçekleştirmek üzere başlattığı 'Hayallerime Ortak Ol' projesi kapsamında, şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe’yi, en büyük hayalleri olan Fenerbahçe- Galatasaray maçını tribünden izlemelerini sağladı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, başlattığı 'Hayallerime Ortak Ol' Projesi kapsamında şehit çocukları ve yetimlere mektup gönderip, hayallerinin ne olduğunu soruyor. Gelen cevapları değerlendiren Vali Yavuz, çocukların bu isteklerini yerine getiriyor.

Vali Seddar Yavuz, 5 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe Akkuş'un, en büyük hayali olan Fenerbahçe-Galatasaray maçını tribünde izlemelerini sağladı. Geçen hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçı, Kadıköy'de Ülker Stadı'nda izleyen Hasan Mert ve Enver Efe’nin mutlulukları gözlerinden okundu.

VALİMİZ BİZLERİ SEVİNDİRDİ

Babaları gibi koyu Fenerbahçe taraftarı olan kardeşlerden Hasan Mert Akkuş, ”Bizim en büyük hayalimiz Fenerbahçe-Galatasaray maçını İstanbul’da izlemekti. Sayın Valimiz Seddar Yavuz, bu isteğimizi yerine getirdi. Hem evimize yaptığı ziyarette, hem de bizlere göndermiş olduğu mektupta bir isteğimizin olup olmadığını sormuştu. Biz de Fenerbahçe-Galatasaray maçını tribünden izlemek istediğimizi söyledik. Sağolsun Sayın Valimiz, annemle birlikte bizi İstanbul’a göndererek, bu isteğimizi yerine getirdi. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ŞEHİT EŞİNDEN VALİ'YE TEŞEKKÜR

Şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un eşi Songül Akkuş da Vali Yavuz'a teşekkür ederek, "Çok duygulandım, çok sevindim. Ben Galatasaraylıyım. Eşim ve çocuklarım Fenerbahçeli. Bu maçı hep birlikte izlemek isterdik” diye konuştu.

HAYALLER YERİNE GETİRİLECEK

Projenin sürdüğünü, şehit çocukları ve yetimlerin hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Vali Seddar Yavuz ise şöyle konuştu:

"Şehit ve gazi ile ahirete intikal etmiş ailelerimizin çocukları, devletin ve toplumun şefkatine emanet edilmiştir. Devletin ve hükümetin temsilcisi sıfatıyla özellikle vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizin ailelerine önem veriyoruz. Çocuklarımıza birer mektup göndererek hayallerini sorduk. Şehidimiz Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe’nin hayalinin Fenerbahçe-Galatasaray maçını İstanbul’da izlemek olduğunu öğrenince çocuklarımızın bu hayalini gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Diğer şehit çocuklarımızın ve yetimlerimizin de isteklerini, hayallerini yerine getireceğiz. Bunun için özel bir çalışma yürütüyoruz. Peyderpey bu istekler, hayaller yerine getirilecektir."