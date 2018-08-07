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Vali Yavuz'dan, bayrağı yerden kaldıran fındık işçilerinin çocuklarına hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

ORDU Valisi Seddar Yavuz, Perşembe İlçesi Çaka Çaytepe Ortaokulu önündeki direkten Türk bayrağının düştüğünü görerek hemen kaldırıp Atatürk büstüne bırakan Siirtli fındık işçilerinin çocuklarını makamında kabul edip, hediyeler verdi.

Vali Yavuz'dan, bayrağı yerden kaldıran fındık işçilerinin çocuklarına hediye

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Valisi Seddar Yavuz, Perşembe İlçesi Çaka Çaytepe Ortaokulu önündeki direkten Türk bayrağının düştüğünü görerek hemen kaldırıp Atatürk büstüne bırakan Siirtli fındık işçilerinin çocuklarını makamında kabul edip, hediyeler verdi.
Ordu'ya fındık toplamaya gelen ailelerine yardımcı olmak için Perşembe ilçesinde bulunan ve Siirt’ten gelen Rabia Aykaç (15) ile Serkan Hansu (16) Çaytepe Ortaokulu önünde Türk bayrağının yerde olduğunu görünce hemen koşarak kaldırdılar ve bayrağı öperek, alnına koyup, Atatürk büstüne koydular. Rabia Aykaç ile Serkan Hansu'nun bu hareketi Vali Seddar Yavuz başta olmak üzere tüm Orduluları mutlu etti.
Makamında gençlerle bir araya gelerek, onlarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Bayrak bir milletin şerefi, haysiyeti, onurudur. Bayrak yere düştüğünde bir milletin, şerefi ve onuru yere düşmüş olur. İşte bu şuurla iki tane gencimizin aslında her bir gencimizin yapması gereken davranışı sergilemiş olmaları, her türlü takdirin üzerindedir. Bu şuur ve bilinç ile neslimizi yetiştirebildiğimizde inanıyorum ki, bu asır bizim asrımız olacaktır. Bu örnek davranış elbette karşılıksız kalmamalıydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhurbaşkanımızın temsilci sıfatıyla sizleri kabul etmek istedim. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.
Ailelerinin her yıl fındık toplamak için Karadeniz Bölgesi'ne geldiğini bu yılda kendi harçlıklarını çıkartmak için Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunduklarını anlatan Rabia Aykaç, alışveriş için dışarı çıktıklarını, okul bahçesinde bayrağın yerde olduğunu görünce hemen koşarak yerden kaldırdıklarını söyledi.
Rabia Aykaç ve Serkan Hansu, ayrıca kendilerini makamda ağırladığı ve gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Vali Yavuz'a da teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI

Vali Yavuz'dan, bayrağı yerden kaldıran fındık işçilerinin çocuklarına hediye

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