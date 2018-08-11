Vali Yavuz'dan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün şehadetinin birinci yılı dolayısıyla ailesini ziyaret etti.

Yavuz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Bülbül'ün ailesi için ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan eve ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Yavuz, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Erdoğan ve Emrah Bülbül ile bir süre görüştü.

Ayşe Bülbül ve Yavuz, daha sonra Eren Bülbül'ün aynı mahallede bulunan kabrini ziyaret etti. Burada Bülbül için dua okundu.

Yavuz'a ziyareti sırasında Maçka Kaymakam Vekili Okan Dağlı da eşlik etti.

