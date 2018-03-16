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Vali Yerlikaya’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili mesaj yayımladı.Vali Yerlikaya, mesajında, “Bundan 103 yıl önce yedi düvele karşı kazandığımız Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır.

Vali Yerlikaya’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili mesaj yayımladı.
Vali Yerlikaya, mesajında, “Bundan 103 yıl önce yedi düvele karşı kazandığımız Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Günün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen, aziz milletimizin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı bu zafer, hem milli tarihimizi, hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirmiştir. Çanakkale Zaferi, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden önemli bir adımdır. Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren bütün milletler ve insanlık alemi için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Vatan Şairimiz Akif’in ifadesiyle; “Yedi iklimi cihanın” karşımıza durarak yaptıkları saldırılara, iman dolu göğsünü siper edip aziz canlarını feda ederek cevap veren ecdadımız, o gün attığı birlik ve beraberlik temeliyle bizlere ölümsüz bir eser bırakmışlardır. Bizler millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile ’Çanakkale Geçilmez’ dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıl dönümünü ve Şehitlerimizi Anma Günü’nü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğrunda fedayı can eyleyerek bu toprakları bizlere vatan yapan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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