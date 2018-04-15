Vali Yılmaz, İnsuyu’nda Muhtarlarla buluştu

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, İnsuyu Mağarası’nda Merkeze bağlı köy muhtarları ile biraraya geldi.

Öğretmenevi tarafından işletilen İnsuyu Mağarası’nda düzenlenen toplantıya Vali Şerif Yılmaz, Milletvekilleri Bayram Özçelik, Reşat Petek, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Merkeze bağlı köy muhtarları katıldı. Yassıgüme Köyü Muhtarı Şahin Abbak’ın okuduğu dua sonrası, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri tarafından köylere yapılan hizmetler dolayısıyla köy muhtarları adına Vali Yılmaz’a plaket takdim etti.

Vali Yılmaz, “Burdur’a geldiğimiz günden itibaren gece gündüz demeden hizmet etmeye çalıştık. Yaptığımız hizmetleri birilerinin gözüne girmek için değil Allah rızası için yaptık. Emanet edilen görevi hakkıyla yerine getiremezseniz yarın öbür tarafta hesabını verirsiniz. Allah biliyor gece gündüz demeden dağda taşta nerede kim olursa olsun manevi mesuliyetimi üzerimde hissederek görev yaptım. Yaptığınız işi sahada görerek yaparsanız, sizin neyi yapmanız gerektiğini vicdanınız zaten size söylüyor. Başkasının söylemesine gerek kalmaz” dedi.

Daha sonra Vali Yılmaz, protokol üyeleri ve muhtarlar ile İnsuyu Mağarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.