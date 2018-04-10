HABER

Vali Yurtnaç, şehit aileleri ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Polis Teşkilatının Kuruluşu’nun 173’üncü yıl dönümü ve polis günü dolayısıyla şehit aileleri ile bir araya geldi.Polis evinde şehit aileleri ile yemekte bir araya gelen Vali Yurtnaç, "Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Vali Yurtnaç, şehit aileleri ile bir araya geldi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Polis Teşkilatının Kuruluşu’nun 173’üncü yıl dönümü ve polis günü dolayısıyla şehit aileleri ile bir araya geldi.
Polis evinde şehit aileleri ile yemekte bir araya gelen Vali Yurtnaç, "Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vatandaşa vereceğimiz hizmetler teşkilatlar sayesinde olur. Türk Polis Teşkilatı da 173 yıldan beri ülkemizin hizmetinde bu çalışmalara devam ediyor. Tabi bu hizmet esnasında şehitlerimiz de oluyor. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve gazilerimize sağlık diliyorum." dedi.
Polis teşkilatının günden güne güçlendiğini ifade eden Vali Yurtnaç,"Polisin gücü halkın ve hakkın yanında durduğu sürece meşrudur ve herkes bu güce saygı duyar. Ülkemiz için hassas olacağız, toplumun adalet duygusunu zedelememek için hassas olacağız. Daha sonrasında çok çalışacağız ve başarıyı yakalayacağız. Ben bu vesile ile şehit olmuş ve hayatını kaybetmiş polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat, görevi başında ki polislerimize de üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yurtnaç, şehit aileleri ile bir araya geldi

Vali Yurtnaç, şehit aileleri ile bir araya geldi

Vali Yurtnaç, şehit aileleri ile bir araya geldi

Vali Yurtnaç, şehit aileleri ile bir araya geldi

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlamaTrump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama
Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldıTerör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.