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Vali Zorluğlu’nun 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yıl mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Vali Zorluğlu’nun 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yıl mesajı

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Zorluoğlu yayımladığı mesajında, “Binlerce yıllık tarihiyle, sayısız medeniyete ev sahipliği yapan, doğal güzelliklerin ve güneşin şehri Van’ımızın, tam bir asır önce bugün, 2 Nisan 1918’de düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünü; gururla, heyecanla ve coşkuyla kutluyoruz. Anadolu’nun kapısı, serhat şehri Van; üzerinde yüzyıllarca kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşayan toplumlar arasına, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ekilen nifak tohumları nedeniyle bir dönem kan ve gözyaşıyla, mezalimlerle, Müslüman halkın vahşice katledilmesiyle ve harabe haliyle anılmıştır. Çok şükür ki; şehit kanlarıyla sulandıkça yaşadığı coğrafyada daha derine kök salan bu aziz millet sayesinde, dönemin işgale uğrayan pek çok Anadolu şehri gibi Van da zulmün bin türlüsüne boyun eğmemiş, destansı mücadelesiyle yurdunu alçaklara teslim etmemiştir. Hepimiz, bu anlamlı güne, binlerce şehidimiz ve gazimiz sayesinde ulaştığımızın farkındayız. Tarihe kanımızla canımızla not düştüğümüz bağımsızlık azmimize ve bu uğurdaki kararlılığımıza, inşallah benzer emelleri güden tüm hainler de kânidir. Bu duygu ve düşüncelerle; her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz kardeşlik ve kenetlenmenin, 100. Kurtuluş Yılı vesilesiyle artacağına yürekten inanıyor, Van’ı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kurtuluş Bayramın Kutlu Olsun Van!“ ifadelerine yer verdi.

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