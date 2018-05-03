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Vali Zorluoğlu: Fuarlar, Van ekonomisine büyük katkı sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

VAN'da Kariyer ve İstihdam ile Uluslar Arası Türkiye İran Ar-Ge fuarlarının açılışı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun katıldığı törenle yapıldı.

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA) - VAN'da Kariyer ve İstihdam ile Uluslar Arası Türkiye İran Ar-Ge fuarlarının açılışı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun katıldığı törenle yapıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarı açılışlarına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İran Urumiye Üniversitesi Rektörü Rahim Hobbe Nagi, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentteki fuarların Van ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Bu yıl yaptığımız 5'nci fuar. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her fuar, esasında Van ekonomisine doğrudan, ya da dolaylı bir çok katkı yapıyor. Her yeni fuar, Van'daki yatırımcıları, girişimcileri, bizleri cesaretlendiriyor.Yeni yatırımlara, yeni girişimlere teşvik ediyor. Bugün 2 fuar var. Esasında ikisi de bir çok ortak noktayı barındırıyor. Ama, en belirgini gençler ve gençliktir. Ar-Ge deyince aklıma gençler geliyor. İstihdam ve kariyer deyince yine aklıma gençler geliyor. Dolayısıyla her iki fuar birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu fuarın gençler için faydalı olacağına inanıyor, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Fuar için Van'a gelen Urumiye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahim Hobbe Nagi ise, Urumiye Üniversitesi ile Van YYÜ arasında gerçekleştirilen protokolün gelecekte 2 ülke arasında yapılacak olan projelere bir örnek oluşturabileceğini söyledi. Prof. Dr. Rahim Hobbe Nagi, "Araştırma ve geliştirme esasına dayanan bu tür fuarları, bilim odaklı şirketlerin oluşturulması ve geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını vurgulamak isterim. Bu şekilde bilim ve teknoloji alanında hem Türkiye firmaları hem de İran firmaları, ticarette kendi yerlerini alarak yatırımcılar için cazip fırsatlar haline gelebilmektedir. Bu ortak proje aynı zamanda gelecekte 2 ülke arasında yapılacak olan projelere bir örnek oluşturabilecek niteliktedir" diye konuştu.

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