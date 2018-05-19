Vali Zorluoğlu, Tendürek'te Mehmetçik'le iftar açtı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, terörle mücadelede önemli operasyonların yürütüldüğü Tendürek Dağı'nda Mehmetçik ile iftar açtı.
Vali Zorluoğlu ve beraberindeki Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Mustafa Yalçın, helikopterle Tendürek Dağı eteklerindeki Harabe Kordon Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
PKK'lı teröristlerin saldırılarının önlenmesi ve yol emniyetinin sağlanması amacıyla 2 bin 685 metre rakımda kurulan üs bölgesinde Mehmetçik'le bir araya gelen Zorluoğlu ve beraberindekiler, yürütülen terörle mücadele faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.
Ardından Mehmetçik ile iftar açan Zorluoğu, AA muhabirine, Mehmetçik'in terörle mücadelede kritik bir alanda, zor şartlarda vatan savunması yaptıklarını söyledi.
Mehmetçik'in özveriyle ve fedakarca görev yürüttüğünü ifade eden Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Bugün bu kahraman evlatlarımızla bu mübarek günde iftar açmak çok büyük bir onurdur. Burada hakikaten çok cansiperane mücadele eden evlatlarımızla bir araya geldik. Gözlerindeki o vatan ve millet sevgisini görme imkanı bulduk. Bütün ülkemiz sathında tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Buradaki bu özveriyi, fedakarlığı ve cansiperane mücadeleyi gördüğümüzde yüreğimize su serpiliyor. Şunu açıkça gördük ki terör örgütü ve Türkiye üzerinde emelleri olanlar asla hedeflerine ulaşamayacaklar"
İftar sonrası İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Mehmetçik için dua okudu.
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