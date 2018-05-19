Vali Zorluoğlu, Tendürek'te Mehmetçik'le iftar açtı

"Bugün bu kahraman evlatlarımızla bu mübarek günde iftar açmak çok büyük bir onurdur. Burada hakikaten çok cansiperane mücadele eden evlatlarımızla bir araya geldik. Gözlerindeki o vatan ve millet sevgisini görme imkanı bulduk. Bütün ülkemiz sathında tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Buradaki bu özveriyi, fedakarlığı ve cansiperane mücadeleyi gördüğümüzde yüreğimize su serpiliyor. Şunu açıkça gördük ki terör örgütü ve Türkiye üzerinde emelleri olanlar asla hedeflerine ulaşamayacaklar"

İftar sonrası İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Mehmetçik için dua okudu.

