Vali Zorluoğlu’ndan ’23 Nisan’ mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Zorluoğlu, yayınladığı mesajda, “Milletimizin tarihinde pek çok önemli tarih ve dönüm noktası bulunmaktadır. 23 Nisan 1920 tarihi de dönemin emperyalist güçlerine, her şeyiyle direnen aziz milletimizin istiklal ve istikbal savaşına adeta kumandanlık eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş tarihi olması hasebiyle büyük önem arz etmektedir. Kurucu Meclisimiz; birlik ve beraberliğimizin tesisindeki rolünün yanı sıra kurtuluş mücadelemizin ateşleyicisi İstiklal Marşımızı kabul etmesi, Ankara’yı başkent yapması ve akabinde cumhuriyetimizi ilan etmesiyle; şüphesiz bugünün dik duran Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerini atmıştır. 100. kuruluş yıldönümüne yürürken ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyebilen Türkiye Cumhuriyeti, içerideki ve dışarıdaki terör unsurlarıyla ve onların maşalarıyla, ekonomik kumpaslarla ve kirli planlarla da kararlılıkla mücadele edebilmekte, dirayetini tüm dünyaya göstermektedir. Köklü geçmişimizden ve medeniyetimizden aldığımız gücün farkında olduğumuz gibi maruz bırakılmaya çalışıldığımız cenderenin de bilincine varmalı, yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza geleceğin güçlü Türkiye’sini, ancak bir arada ve dik durarak yükseltebileceklerini iyi anlatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında gazi olan yüce meclisimizin kuruluş yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal’i ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum” dedi.