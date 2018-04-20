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Vali Zorluoğlu’ndan Özer ailesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, üç tekerlekli hamal arabası çalıştırarak tek göz evdeki ailesine bakan Metin Özer için gerekeni yapacağını söyledi.Altıntepe Mahallesi’ndeki tek göz evde 5 çocuğu ve eşiyle hayat mücadelesi veren Metin Özer’in durumu, duyarlı bir vatandaş tarafından sosyal medya fenomeni Vanlı Amcan’a iletildi.

Vali Zorluoğlu’ndan Özer ailesine destek

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, üç tekerlekli hamal arabası çalıştırarak tek göz evdeki ailesine bakan Metin Özer için gerekeni yapacağını söyledi.
Altıntepe Mahallesi’ndeki tek göz evde 5 çocuğu ve eşiyle hayat mücadelesi veren Metin Özer’in durumu, duyarlı bir vatandaş tarafından sosyal medya fenomeni Vanlı Amcan’a iletildi. Ailenin durumunu yerinde gören Vanlı Amcan, daha sonra sosyal medyada, “Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen Metin isminin anlamı gibi sen metin ol. Bu memlekette; istek, dilek, arzu ve amaç anlamına gelen ve Van’a ‘Murat’ olan bir vali var. Sen merak, o sana da ‘Murat’ olacaktır ve yuva isteğin, arzun ve amacın yerine gelecektir inşallah. Allah’ın izniyle, evlatlarınla rahat ve huzur içinde yaşayabileceğin bir yuvan olacak. Çünkü devreye Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu girdi. Sen metin ol” paylaşımını yaptı.
Sosyal medyada Vanlı Amcan’ın paylaşımını gören Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise, aile hakkında bilgi istedi. Vanlı Amcan, aileye yeni bir ev yapılmasını isterken, Vali Zorluoğlu ise gerekeni yapacağını belirtti.

Vali Zorluoğlu’ndan Özer ailesine destek

Vali Zorluoğlu’ndan Özer ailesine destek

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