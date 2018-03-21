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Vali Zorluoğlu’nun eşi, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:28 | Son Güncelleme

Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Polis Eşleri Derneği Van Şubesi tarafından organize edilen yemekte, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.Polisevinde düzenlenen programa katılan Sevcan Zorluoğlu ve şehit yakınları, Van Emniyet Müdürlüğünde görevli personel eşleri ile polis memurları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Vali Zorluoğlu’nun eşi, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Polis Eşleri Derneği Van Şubesi tarafından organize edilen yemekte, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
Polisevinde düzenlenen programa katılan Sevcan Zorluoğlu ve şehit yakınları, Van Emniyet Müdürlüğünde görevli personel eşleri ile polis memurları tarafından çiçeklerle karşılandı. Yemek salonunda buluştuğu şehit yakınlarıyla tek tek selamlaşan Zorluoğlu, yemek sonrasında da masaları dolaşıp şehit yakınlarıyla hasbihal edip taleplerini dinledi.
Şehit çocuklarına ise beraberinde getirdiği hediyeleri veren Sevcan Zorluoğlu, şehit yakınlarıyla benzer organizasyonlarda sık sık bir arada olacaklarını belirterek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Vali Zorluoğlu’nun eşi, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Vali Zorluoğlu’nun eşi, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Vali Zorluoğlu’nun eşi, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Vali Zorluoğlu’nun eşi, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

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