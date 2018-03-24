Valide Sultan Gemisi’nde “Glutensiz Hayat” programı

“Şu ana kadar 200 bine yakın vatandaşımızı gezdirmiş olduk” Valide Sultan Gemisi’nden bahseden Üsküdar Belediyesi Başkan Danışmanı Ali Çiçek, “Gemimiz malum 6 aylık bir mazisi var. Şu ana kadar 200 bine yakın vatandaşımızı gezdirmiş olduk. Bu gemimizle aynı zamanda nişan, nikah, düğün gibi merasimler de oluyor. Yurtiçi, yurtdışından gelen bütün misafirlerimizi gemide 3’üncü köprüye kadar götürüyoruz. Orada güzel bir “selfie” yaparak tekrar sahile, bizim limana yaklaşıyoruz” dedi.

“Glutensiz hayat çok zor bir hayat, hiç kolay değil”

“Glutensiz Hayat” adlı programda konuşan aile hekimi uzmanı Hakan Boz, “Glutensiz hayat çok zor bir hayat, hiç kolay değil. Bunu başta çocuklarımız yaşıyor. Başta siz aileler de yaşıyorsunuz. Herkes bu zorluğu yaşıyor. Bunları kolaylaştırmak bizim görevimiz. Bunu beraber başaracağız. Yola beraber çıktık. Bundan sonra daha güçlü devam edeceğiz bu yolculuğa. Annelere, babalara, hepimize bir görev düşüyor. Lütfen sizden rica ediyorum, çocuklarınızı mutfağa sokun. Çocuklarınızı pazara götürün. Onlara bu hayatı öğretmek zorundayız. Kendi başlarına kalacaklar. Her şeyi onlara biz yapamayız, yapmamalıyız” ifadelerini kullandı.