Validen ‘Bağımlılıkla Mücadele’ toplantısında ‘kararlılık’ mesajı

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, “Uyuşturucuyla mücadele en az terörle mücadele kadar önemli bir konu, bağımlılıkla mücadelenin en az maliyetli ve kolay yolu ise başlamadan önlemek” dedi.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, kentte her fırsatta dile getirerek dikkat çektiği ‘Bağımlılıkla Mücadele’ toplantısı, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, adli birimler, Emniyet ve Jandarma teşkilatı temsilcileri ile meslek örgütü temsilcileri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşma ile önemli mesajlar veren Vali Günaydın, uyuşturucunun ülke geleceği ve gençlik için tehdit boyutuna geldiğinin altını çizerek, mücadelenin toplumun tüm katmanları tarafından yürütülmesinin elzem olduğunu vurguladı.

“Bağımlılıkla mücadelenin en az maliyetli ve kolay yolu başlamadan önlemek”

Toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede etkin rol almasının sonuca olumlu yönde etki edeceğine dikkat çeken Vali Günaydın, “Bu mücadelede bütün kurumların yapacakları çalışmalar ve gösterecekleri çaba, başarımız içim çok önemli. Toplumumuzun tüm kesimleri mücadelede etkin bir şekilde rol alırsa sonuç almamız çok daha kolaylaşacaktır. Geçmiş yıllar ile karşılaştırma yaptığımızda bağımlılıkla mücadelede önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Bu yeterli değil daha üst seviyede konuyu ele alarak mücadele etmemiz gerekiyor. Toplumumuzun tüm kesimleriyle daha önce yaptığımız toplantılarda ve ilgili kurumların yetkilileriyle bu konuyu hemen hemen her gün istişare ediyoruz. Bağımlılıkla mücadelenin en az maliyetli ve kolay yolu başlamadan önlemek. Bunun için öğrencilerimizi ve ailelerini sürekli bilgilendiriyoruz” dedi.