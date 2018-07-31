EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçilere tanıtım broşürü vererek badem ezmesi ikramında bulundu. Özdemir, Edirne Valiliği, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki Edirne Tanıtım Standı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Özdemir, gurbetçilerin yurda gelişi dolayısıyla Kapıkule'nin yoğun bir sezon geçirdiğini söyledi. Gurbetçilere herhangi bir sıkıntı olmadan iyi bir hizmet verdiklerini belirten Özdemir, "Öncelikle burada çalışan arkadaşlarımıza ve gurbetçi hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da anlayışla bu işi devam ettirdiler. Geçen yıllarda tedbirler alınmıştı. Görevlilerin artırılması, sistemin hızlandırılması, e-kayıt, kamera, plaka tanıma gibi birçok sistem devreye sokuldu." dedi. - "Hem esnaf hem misafirlerimiz memnun" Geçen yıla göre yoğunluk yaşandığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti: "Bu yıl temmuz ayında 727 bin vatandaşımız geçiş yaptı. Geçen yıl temmuzda bu sayı 616 bindi. Böyle olmasına rağmen herhangi bir şekilde yığılma ve yoğunluk görmedik. Bu da bizim bu bölgede iyi tedbir aldığımızın göstergesi. İnşallah bundan sonra da ağustos ayında dönüşler başlayacak. Ona göre de geçen yıllardaki tecrübelerimiz ve alınan tedbirlerle iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu yıl yurt dışından gelen vatandaşlarımıza Edirne'yi de tanıtmaya çalışıyoruz. Edirne'deki tarihi turistik yerleri, alışveriş merkezlerini tanıtarak, kentte dinlenmelerini sağlıyoruz. Esnaf bu konuda memnun. Bu da bizi sevindiriyor. Hem esnaf memnun hem de şu anda gelen misafirlerimiz memnun."

Vali Günay Özdemir, turizmle ilgili çeşitli tedbirler alındığını dile getirerek, "İlk geldiğimde turizm konseyini topladık, problemleri tespit ettik. Problemlerin çözümüyle ilgili zaman zaman bir sürü uygulamalara başladık. İl merkezinde üç tanıtım merkezimiz var. Selimiye'de, Kapıkule'de, Pazarkule'de tanıtım merkezi kurduk. Böylelikle Edirne'yi daha iyi tanıttığımızı düşünüyoruz. Turizm anlamında da Edirne'ye çok iyi bir avantaj sağladığımızı düşünüyoruz." diye konuştu. - "Bulgaristan'la da çok iyi ilişkilerimiz var" Bir gazetecinin sorusu üzerine temmuz ayında bu yıl 727 bin vatandaşın Türkiye'ye giriş yaptığını hatırlatan Özdemir, şöyle devam etti: "Bir ay içerisinde ciddi bir artışımız var. Biliyorsunuz 16 Temmuz'da da bir rekor kırmıştık, 37 bin civarında girişimiz vardı. Her yıl bu rekorlarımızı kırıyoruz. Bulgaristan'la da çok iyi ilişkilerimiz var. Bu iyi ilişkiler sayesinde Bulgar gümrüğünden de Bulgaristan'daki yetkili kişiler bize ciddi destek sağlıyorlar. İyi bir iş birliği sayesinde bu işi de beraberce götürüyoruz."