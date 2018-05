KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, düzenlenen toplantılara not kağıdı ile katılmayan kurum müdürlerine uyarıda bulundu.

Vali Bilgin, Şeker Depoları Cazibe Merkezi'nde, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarını çözmek için gayret göstereceklerini ifade eden Bilgin, kurum müdürlerinin de toplantılara not kağıtları ile katılmaları gerektiğini vurguladı.

Kurum müdürlerini cep telefonuyla gece yarısı bile arayarak bilgi isteyebileceğini dile getiren Bilgin, "Bizler olağanüstü insanlar değiliz. Vatandaşların sıkıntılarını not ederek, takibini yapmak zorundayız. Toplantılara not kağıdı ile katılmayanlar yöneticilik yapmasın. Not almadığımız zaman o işi sahiplenmiş olmuyorsunuz. Bu konu çok önemli." diye konuştu.

Gelecek günlerde çalışmalarını sahalarda yürüteceğini aktaran Bilgin, devletin halka dokunarak hizmetlerini sürdüreceğini kaydetti.

Hizmetleri en etkin şekilde yapacaklarını bildiren Bilgin, "Bundan sonra Ankara'ya yazı yazmak yerine, hizmet edeceğiz. Her konuyu Ankara'ya yazmaya gerek yok. Biz sıkıntıları kendi içimizde hukuk ve kanun çerçevesinde yerine getireceğiz." dedi.

Vali Bilgin, konuşmasının ardından muhtarlar ile özel görüştü.