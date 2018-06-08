EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı.

Vali Özdemir ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, 50. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Özdemir, karne heyecanı yaşayan öğrencilerin velilerini okulun bahçesinin dışında görünce, "Hoş geldiniz. Hayırdır, siz niye bekliyorsunuz? Size karne yok ki... Verelim mi karne? Hayırlı olsun" diye espri yaptı. Veliler de Özdemir'i alkışlayarak karşılık verdi.

Törende, okulun halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Okulun öğrencilerine karne ve hediye veren Özdemir, "Dedeleriniz, nineleriniz var mı? Tatilde büyüklerinizi ziyaret edin. Karnelerinizi onlara da gösterin. Hepinize başarılar diliyorum, tebrik ederim." dedi.

Özdemir, öğretmenler odasında da öğretmenlerle sohbet etti.

Vali Özdemir, okuldan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de 56 bin öğrenciye karne verildiğini belirterek, "Öğrencilerimiz yaz tatillerini çok iyi bir şekilde değerlendirecekler. Mezun olanlar yeni okullarına gidecekler. Edirne'de idarecilerimizle, 4 binin üzerinde öğretmeniz, 292 okulumuzda çok başarılı bir eğitim yılı geçirdik. Öncelikle öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz eğitim konusunda çok hassaslar. Bu da önemli bir başarıyı getirdi." diye konuştu.

