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Valilerden Başkan Atilla’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ı makamında ağırladı.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya kamu kurum ve kuruluşlarından ziyaretler devam ediyor.

Valilerden Başkan Atilla’ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ı makamında ağırladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya kamu kurum ve kuruluşlarından ziyaretler devam ediyor. Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Başkan Atilla’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a gelen Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve beraberindekileri makamımda ağırlayan Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışmaları ve projeleri anlattı. Yıldırım, Aktaş ve beraberindekiler Başkan Atilla’ya çalışmalarında başarılar dilerken ziyaret nedeniyle Yıldırım ve Aktaş’a teşekkür etti.

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