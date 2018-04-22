Valilerden Başkan Atilla’ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ı makamında ağırladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya kamu kurum ve kuruluşlarından ziyaretler devam ediyor. Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Başkan Atilla’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a gelen Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve beraberindekileri makamımda ağırlayan Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışmaları ve projeleri anlattı. Yıldırım, Aktaş ve beraberindekiler Başkan Atilla’ya çalışmalarında başarılar dilerken ziyaret nedeniyle Yıldırım ve Aktaş’a teşekkür etti.
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz
İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum