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Valilik, Salda Gençlik Festivali'nin yapılacağı alanı uygun bulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

BURDUR Valiliği, Salda Gençlik Festivali'nin yapılmasının planlandığı Salda Gölü kıyısında alanın uygun bulunmadığını açıkladı.

Valilik, Salda Gençlik Festivali'nin yapılacağı alanı uygun bulmadı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Valiliği, Salda Gençlik Festivali'nin yapılmasının planlandığı Salda Gölü kıyısında alanın uygun bulunmadığını açıkladı.
İnce beyaz kumu, turkuaz suyuyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü kenarında 29 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Salda Gençlik Festivali'ne çevreciler tepki gösterdi. Yeşilova Belediyesi ile bir organizasyon firması tarafından gerçekleştirilecek olan, ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı festivalin, göle zarar vereceği öne sürüldü. Çevreciler, dünyada, Mars gezegeninin jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olan, 2 milyon yıllık geçmişe sahip ve Türkiye'nin en derin gölü olarak bilinen Salda'nın, bu kadar kalabalığı kaldıramayacağını ileri sürdü.
Tartışmalar sürerken, Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, festivalin düzenleneceği alanın halk plajının yakınındaki göle 500 metre uzakta yapılacağını açıkladı.
VALİLİK UYGUN GÖRMEDİ
Konuyla ilgili Burdur Valiliği de açıklama yaptı. Festivalin yapılacağı alanın uygun bulunmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Yeşilova ilçesi Salda Gölü Belediye Halk Plajı'nda Yeşilova Belediyesi ile bir organizasyon firması tarafından 29 Haziran- 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında 'Salda Gençlik Festivali' adı altında bir festival düzenlenmek istenilmiştir. Yeşilova Kaymakamlığı'nca konu ile ilgili başvurunun Valiliğimize intikal ettirilmesi üzerine ilgili kurumların görev alanlarına ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında yerinde yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, Salda Gölü kıyısında yapılması talep edilen festival mahallinin 2'nci derece doğal sit alanı ve turizm merkezi sınırları içerisinde kaldığı, ayrıca Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgeleri (Hassas Ekolojik - Tampon Koruma Bölgesi) içerisinde yer aldığı, etkinliğin özelikle hassas koruma bölgesi olarak tanımlanan plaj- sahil bölümü sınırlarına olumsuz etkileri olabileceği ve tampon bölge olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin de genel olarak Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgesi'ne olumsuz ve zararlı etkilerinin olacağı değerlendirilmiştir. Mahallinde yapılan tespit ve değerlendirmeler göz önüne alınarak, festival düzenlenmesi talep edilen alanın statüsü, kapasitesi, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer açıklanan gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen yerde söz konusu festivalin düzenlenmesi Valiliğimizce uygun görülmemiştir."

FOTOĞRAFLI

Valilik, Salda Gençlik Festivali'nin yapılacağı alanı uygun bulmadıValilik, Salda Gençlik Festivali'nin yapılacağı alanı uygun bulmadıValilik, Salda Gençlik Festivali'nin yapılacağı alanı uygun bulmadıValilik, Salda Gençlik Festivali'nin yapılacağı alanı uygun bulmadı

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