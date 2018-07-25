Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırıldı

Dicle CENGİZ/ANKARA, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18/07/2018 tarihinde OHAL uygulaması sona erdiğinden, İçişleri Bakanlığı'nca valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120'nci maddesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde, ülke genelinde 21/07/2016 tarihinden itibaren olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede; 08.03.1984 tarihli 18335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık merkezi, il valiliklerinde ve ilçe kaymakamlıklarında Olağanüstü Hal (OHAL) büroları kurulmuştu. 18/07/2018 tarihinde OHAL uygulaması sona erdiğinden, İçişleri Bakanlığı'nca valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır."

