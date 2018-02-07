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Valilikten 18 yaşın altındakilere internet cafe yasağı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 22:13 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği, il genelinde saat 08.00- 17.00 saatleri arasında 18 yaşından küçüklerin internet ve oyun salonlarına girmelerini yasakladı.

Valilikten 18 yaşın altındakilere internet cafe yasağı

Aydın Valiliği'nce alınan bir kararla, öğrencilerin ders saatleri sırasında internet ve oyun salonlarına kısıtlama getirdi. Valilik kararında ayrıca 18 yaş altındakilere çakmak ve çakmak gazı satışını da yasakladı. Kararın, öğrencilerin eğitim öğretim saatleri içerisinde oyun salonlarına yoğun ilgi gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine alındığına dikkat çekildi.

Yasak kararının 18 yaş altı çocuk ve gençlerin korunması amacıyla alındığı belirtilen Valilik açıklamasında "Aydın ili sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul, ortaokul ve lise dengi düzeyindeki özel ve resmi tüm okul öğrencilerinin, eğitim-öğretim saatleri içerisinde internet ve elektronik oyun salonlarına yoğun ilgi gösterdikleri tespit edildiğinden, 18 yaşından küçük öğrencilerin hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında yanlarında veli veya vasileri olmadan internet ve oyun salonlarına girmelerini yasaktır" denildi.

Çocuklar ve gençlerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen, çakmak ve çakmak gazı solumanın zararlarından korumak, bu maddelere çocukların erişimini önlemek ve onları bu maddelerden uzak tutmak amacıyla, 18 yaş altındakilere satışı yasaklandı.

UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK

Alınan ve kamuoyuna açıklanan bu kararlara uymayanlar hakkında il idare kanunu, kabahatler kanunu ve Türk ceza kanunu hükümlerine göre cezai ve idari işlem yapılacağı belirtildi. Valilik kararları 2017- 2018 eğitim-öğretim dönemi dahil olmak üzere yeni bir karar alınıncaya kadar takip eden her eğitim-öğretim dönemlerini de kapsayacak.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Valiliği internet kafe

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Çok iyi olmuş.Uyuşturucu gibi bu online oyunlar özellikle.Okuldan arkadaşını peşine takan cafeye götürüyor.
@cruelstroke1491 anlaşılan sen cocuğunu iyi yetiştirememişsin ne gördün ne zararını gördün cafelerin Allah bilir senin evinde bilgisayar vardır ve çocuğun belkide sen online oyunların başından kalkmıyorsundur belkide başka başka sitelere giriyorsunddur. dengesiz
@cruelstroke1491 online oyunlar zeka geliştirir at gözlüğüyle bakıyosunuz hayata asıl tehlike evinizde çocuğunuzun odasında filtresiz evlerde ki (aile filtresinin devre dışı bırakmak 8.sn ye düştü) her türlü siteye erişimin sağlandığı bilgisayarınızda bedava wifi hizmeti veren çay bahçeleri avm park bahçelerde.
Sanırım internet kafe sahibisiniz !!!! bir üstte ki yoruma atılan beğenmedim butonuna bakılacak olursa MYNETTE 18 yaş altında çok takipçi olduğunu söyleyebiliriz...
ZATEN O SAATLERDE TÜRKİYENİN HER YERİNDE ÇOLUK ÇOCUĞUN KAFELERE GİRMESİ YASAK. HA 15 HA 18... İPTAL EDİN KAFELERİN RUHSATLARINI DA ÇOCUKLARI İTİN UĞURSUZUN ELİNE BIRAKIN. UYUŞTURUCU BAĞIMLISI, BEDENİNİ SATAN SERSERİ OLSUN ÇIKSINLAR
bu karar özgürlüklerin kısıtlanmasıdır maksat öğrencinin okula devamını sağlamaksa ozaman bu saatler içinde parkta sokakta avmlerde de öğrencilerin dolaşması yasaklanmalı ve bunun sonu gelmez sabahcı öğlenci durumunda ödev yapmaya giden öğrenciler varsa bunu nasıl ayırt edeceksiniz
oldu olacak sokağa çıkma yasağı getirin daha iyi 18 yaş altında sokağa çıkan çocuğun ailesine basın cezayı nasıl olsa vatandaş öder sizde rahat maaşlarınızı alırsınız ilk bursada başladı galiba tüm Türkiyeye yayılacak bu karar iptal edin oyun salonların ve cafelerin ruhsatlarını 25 bin cafe ve oyun salonu işleten yerleri kapatın. ne uğraşıyorsunuz ki bu nedir ya internet cafeler evlerden daha güvenli bunu biliyormusunuz evde çocuk kapanıyor odasına ne yapıyor bilmiyorsunuz ama cafelerde devletin filtre proğramını kullanmak zorunda cafeci her isteyen istediği siteye giremiyor.
????????????????????????
günümüzde İnternet cafeler sürekli denetlenen evlerde dahi olmayan güvenilir filtre programları kullanarak yasadışı sitelere erişimi engellenen , sabit ıp sistemi ile kimin hangi saatte nereye girdiğinin logları tutulan temiz nezih ortamlardır. asıl tehlike kahvehane kıraahathane , çay bahçesi avm gibi yerlerdeki filtresis her türlü pornografik sitelere girişin serberst olduğu daha çok çay kahve satabilmek için bedava wifi hizmeti sunan yerlerdir.
ovalilik maliye bakanlığına yazı yazsın bu saatler arasında bu kafelerden kdv tabela çevre temizlik vergisi muhtasar stopaj ve ssk primide almasın devlet ozaman eşitlik ilkesi sağlansın
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