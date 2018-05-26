Valilikten pankart kavgasına ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda iki parti taraftarları arasında meydana gelen silahlı kavgada, 5 kişinin yaralandığı ve bir kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda bugün saat 01.35 sıralarında silahlı kavga olduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin olayı kontrol altına almasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda yapılan tespitlere yer verilen açıklamada, "Tartışma, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladı. Milliyetçi Hareket Partisi taraftarları olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişilere müdahale etti. Daha sonra Saadet Partisi taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile tartışma büyüdü. Bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtı." denildi.

Polisin olaya müdahale ederek tarafları ayırdığı belirtilen açıklamada, Mehmet Fethi Öztürk'ün de aralarında bulunduğu yaralı 5 kişinin hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan 5 kişiden 4'ünün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Olayda silah kullandığı tespit edilen ve hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınma talimatı verilen Mehmet Fethi Öztürk'ün hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

