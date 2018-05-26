HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Valilikten pankart kavgasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği'nden, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda iki parti taraftarları arasında meydana gelen silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı ve bir kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi

Ankara Valiliğinden, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda iki parti taraftarları arasında meydana gelen silahlı kavgada, 5 kişinin yaralandığı ve bir kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda bugün saat 01.35 sıralarında silahlı kavga olduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin olayı kontrol altına almasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda yapılan tespitlere yer verilen açıklamada, "Tartışma, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladı. Milliyetçi Hareket Partisi taraftarları olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişilere müdahale etti. Daha sonra Saadet Partisi taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile tartışma büyüdü. Bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtı." denildi.

Polisin olaya müdahale ederek tarafları ayırdığı belirtilen açıklamada, Mehmet Fethi Öztürk'ün de aralarında bulunduğu yaralı 5 kişinin hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan 5 kişiden 4'ünün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Olayda silah kullandığı tespit edilen ve hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınma talimatı verilen Mehmet Fethi Öztürk'ün hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğuÖncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1071 Malazgirt Bulvarı Ankara Valiliği Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.