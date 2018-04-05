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Vali'nin azarlamasının ardından yürüyüşte ölen öğretmen anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

YALOVA’da 3 yıl önce dönemin Yalova Valisi Selim Cebiroğlu tarafından sakal tıraşı olmadığı ve giyimine özen göstermediği iddiasıyla sınıfta öğrencilerinin önünde azarlanıp dersten çıkarılan, bir hafta sonrasında da kendisi için düzenlenen ‘Öğretmene Saygı’ yürüyüşünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren öğretmen Halil Serkan Öz (43), mezarı başında anıldı.

Vali'nin azarlamasının ardından yürüyüşte ölen öğretmen anıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA’da 3 yıl önce dönemin Yalova Valisi Selim Cebiroğlu tarafından sakal tıraşı olmadığı ve giyimine özen göstermediği iddiasıyla sınıfta öğrencilerinin önünde azarlanıp dersten çıkarılan, bir hafta sonrasında da kendisi için düzenlenen ‘Öğretmene Saygı’ yürüyüşünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren öğretmen Halil Serkan Öz (43), mezarı başında anıldı. Öz’ün ailesi tarafından yaptırılan mezar taşına Mevlana’nın 'Ne insanlar gördüm üzerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içinde insan yok' sözünün yazdırıldığı görüldü.
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Yalova Şubesi üyesi öğretmen Halil Serkan Öz, ölümünün 3’üncü yılında ailesi ve meslektaşları tarafından Yalova Şehir Mezarlığı’ndaki mezarının başında anıldı. Halil Serkan Öz’ün babası Kemal Öz’ün de bulunduğu anmada konuşan meslektaşı Özgür Girişen, “Çok değerli bir arkadaşımızı 3 yıl önce maalesef kaybettik. Bu olayla ilgili bir hafta öncesinde olan bir takım olaylar var. Ölümünden bir hafta önce dönemin Yalova Valisi Selim Cebiroğlu okulumuza gelip sınıfta arkadaşımıza hakaretlerle bulunduktan sonraki süreçte böyle bir olay yaşadık. Arkadaşımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bunların hesabının mutlaka bir gün sorulacağını da biliyoruz. Her yıl burada olmaya devam edeceğiz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.
Halil Serkan Öz’ün ailesi tarafından yaptırılan mezar taşındaki Mevlana’nın sözü ise dikkat çekti. Öz’ün mezar taşına Mevlana’nın “Ne insanlar gördüm üzerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içinde insan yok” sözüne yer verildi.

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Vali'nin azarlamasının ardından yürüyüşte ölen öğretmen anıldıVali'nin azarlamasının ardından yürüyüşte ölen öğretmen anıldıVali'nin azarlamasının ardından yürüyüşte ölen öğretmen anıldıVali'nin azarlamasının ardından yürüyüşte ölen öğretmen anıldı

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