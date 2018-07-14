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Valinin makam aracı, şehit polisin çocuğu için sünnet arabası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak'ın makam aracı, şehit polis memuru Olgun Kurbanoğlu'nun 9 yaşındaki oğlu Mehmet Akif Kurbanoğlu'na sünnet arabası olarak tahsis edildi.

Valinin makam aracı, şehit polisin çocuğu için sünnet arabası oldu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak'ın makam aracı, şehit polis memuru Olgun Kurbanoğlu'nun 9 yaşındaki oğlu Mehmet Akif Kurbanoğlu'na sünnet arabası olarak tahsis edildi.
Iğdır'da 1 Eylül 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Olgun Kurbanoğlu'nun çocuklarından Mehmet Akif Kurbanoğlu için Eskişehir'de sünnet töreni düzenlendi. Vali Özdemir Çakacak, makam aracını Mehmet Akif Kurbanoğlu'na tahsis etti. Şirintepe Mahallesi'ndeki evlerinin önüne gelen makam aracı balonlarla süslenerek sünnet arabasına dönüştürüldü. Eskişehir Yarbay Mehmet Yaşar Gülle İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Akif Kurbanoğlu valinin makam aracına binerek, "Vali beye çok teşekkür ederim arabasını yollamış. Çok mutluyum, havalı hissediyorum kendimi" dedi.
Şehidin eşi 3 çocuk annesi Asuman Kurbanoğlu da, "Duygularım çok yoğun, mutluyum, gururluyum, hüzünlüyüm. Çok yoğun duygular yaşıyorum ama tabi gururumuz ayrı, mutluluğumuz ayrı hepsi güzel. Vali bey arabasını tahsis etti. Başta vali bey, gelecek olan konuklarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Motosikletli polislerin eskortluk yaptığı Mehmet Akif Kurbanoğlu, makam aracıyla kentte tur atıktan sonra düğünün yapılacağı Eskişehir Polis Evi'ne götürüldü.
Polis Evi bahçesinde yapılan sünnet düğününe BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda davetli katıldı.

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Valinin makam aracı, şehit polisin çocuğu için sünnet arabası olduValinin makam aracı, şehit polisin çocuğu için sünnet arabası olduValinin makam aracı, şehit polisin çocuğu için sünnet arabası olduValinin makam aracı, şehit polisin çocuğu için sünnet arabası oldu

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