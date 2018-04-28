Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, makam aracını 2012 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yıldırım Akbulut'un sünnet olan çocuğu Barlas'a tahsis etti.
Vali Çiftçi, şehidin oğlu Barlas Akbulut için sünnet töreni düzenleneceğini öğrenince süslettiği makam aracını ailenin Karakaş Mahallesi İstasyon Caddesindeki evine gönderdi.
Makam aracını gören anne Pelin ile sünnet çocuğu Barlas, büyük mutluluk yaşadı.
Makam aracı ve diğer araçların katılımı ile düzenlenen konvoyda sünnet çocuğu makam aracından vatandaşlara Türk Bayrağı salladı.
Şehir turunun ardından evin önüne gelen makam aracından inen Barlas, mehter takımı eşliğinde yaya olarak sünnet töreninin yapılacağı Halk Eğitim Merkezi Salonuna gitti.
Barlas Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek ilk kez valinin makam aracına binme imkanı yaşadığını söyledi.
Vali Çiftçi'ye teşekkür eden Barlas, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Anne Akbulut ise kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Vali Çiftçi'ye teşekkür etti.
Unutulmayacakları bir gün yaşadıklarını aktaran Akbulut, eşinin bu vatan için şehit olduğunu sözlerine ekledi.
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu
Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum