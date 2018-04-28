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Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Çiftçi, makam aracını 2012'de Tunceli'de şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yıldırım Akbulut'un sünnet olan oğlu Barlas'a tahsis etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, makam aracını 2012 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yıldırım Akbulut'un sünnet olan çocuğu Barlas'a tahsis etti.

Vali Çiftçi, şehidin oğlu Barlas Akbulut için sünnet töreni düzenleneceğini öğrenince süslettiği makam aracını ailenin Karakaş Mahallesi İstasyon Caddesindeki evine gönderdi.

Makam aracını gören anne Pelin ile sünnet çocuğu Barlas, büyük mutluluk yaşadı.

Makam aracı ve diğer araçların katılımı ile düzenlenen konvoyda sünnet çocuğu makam aracından vatandaşlara Türk Bayrağı salladı.

Şehir turunun ardından evin önüne gelen makam aracından inen Barlas, mehter takımı eşliğinde yaya olarak sünnet töreninin yapılacağı Halk Eğitim Merkezi Salonuna gitti.

Barlas Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek ilk kez valinin makam aracına binme imkanı yaşadığını söyledi.

Vali Çiftçi'ye teşekkür eden Barlas, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Anne Akbulut ise kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Vali Çiftçi'ye teşekkür etti.

Unutulmayacakları bir gün yaşadıklarını aktaran Akbulut, eşinin bu vatan için şehit olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Makam aracı Orhan çiftçi şehit

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