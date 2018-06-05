Valizde yılan, kaplumbağa, akrep

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, ( DHA) SAHİBİ tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı. Vietnam'dan İstanbul aktarmalı Rusya'ya giden V.E isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı. Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri gönderdi. Gümrük ekiplerine getirilerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep, kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı. Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Boydak yöneticisini zora sokan yazışma!
Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum
Bir sabah uyandı, 5 yıllık eşini ve çocuklarını tanıyamadı! Sebebi ise korkunç
Times: İngiltere'de Türk eroin kaçakçısına 25 yıl hapis
Bu tabloyu gören uğramadan geçemiyor
Netenyahu İran konusunda Merkel'i ikna edemedi
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum