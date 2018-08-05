Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 720 metre yükseklikte yapılan seyir terası açıldı.
Vali Yaşar Karadeniz, Valla Kanyonu'nun Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak mevkisinde inşa edilen seyir terasının açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun her yerinin ayrı bir güzelliği olduğuna işaret etti.
Bu güzelliklerin tanıtımındaki eksiklikler ve ulaşım sorunu nedeni ile bölgedeki turizmin gelişmediğini ifade eden Karadeniz, "Bu dezavantajımızı avantaja çevirme şansımız var. Bu da turizmin gelişmiş olduğu yerlerdeki yanlışlıkları görüp ona göre tedbir alma şansımızın olmasıdır." dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit de turizm yatırımı yaparken koruma, kullanma dengesi ve doğayı tahrip etmemeye özen gösterilmesi gerektiğini anlatarak, projenin üç ay gibi kısa sürede tamamlandığını belirtti.
Açılışa, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...
Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum