HABER

Valla Kanyonu "seyir terası" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 21:22 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 720 metre yükseklikte yapılan seyir terası törenle açıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 720 metre yükseklikte yapılan seyir terası açıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Valla Kanyonu'nun Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak mevkisinde inşa edilen seyir terasının açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun her yerinin ayrı bir güzelliği olduğuna işaret etti.

Bu güzelliklerin tanıtımındaki eksiklikler ve ulaşım sorunu nedeni ile bölgedeki turizmin gelişmediğini ifade eden Karadeniz, "Bu dezavantajımızı avantaja çevirme şansımız var. Bu da turizmin gelişmiş olduğu yerlerdeki yanlışlıkları görüp ona göre tedbir alma şansımızın olmasıdır." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit de turizm yatırımı yaparken koruma, kullanma dengesi ve doğayı tahrip etmemeye özen gösterilmesi gerektiğini anlatarak, projenin üç ay gibi kısa sürede tamamlandığını belirtti.

Açılışa, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftiraTRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira
'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Pınarbaşı seyir terası Valla Kanyonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Dünya devi bombayı patlattı

Dünya devi bombayı patlattı

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira

TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.