Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 720 metre yükseklikte seyir terası yapıldı.
Seyir terası, Valla Kanyonu'nun Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak mevkisine inşa edildi. İlk defa terasa çıkan vatandaşların yükseklik nedeniyle yaşadıkları korku cep telefonu ile kaydedildi.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin üç ay gibi kısa sürede tamamlandığını belirtti.
Emeği geçen herkese teşekkür eden Yılmaz, "Araç ile terasın yanına kadar gidildiği için ulaşım çok kolay. Bu yüzden tüm diğer misafirlerimiz gibi engelli misafirlerimiz de bu güzelliği izleyebiliyorlar. Seyir terasının kanyon yatağından yüksekliği 720 metre. Terasımız resmi olarak açılmasa da şimdiden ziyaretçi akınına uğradı." dedi.
Kanyon Araştırma Derneği (KAD) Pınarbaşı Temsilcisi Metin Keskin de terasın çelik konstrüksiyon üzerine ahşap giydirme olarak yapıldığını söyledi.
Kanyon hakkında bilgi veren Keskin, "Valla Kanyonu uzunluğu 12 kilometre olup duvar yüksekliği yer yer bin 200 metreye kadar ulaşıyor. Kanyon geçiş parkuru tehlikeli ve zorlu olduğundan alan kılavuzu olmadan kanyon geçişi yapılamıyor." diye konuştu.
Terası ailesiyle gezen Erdal Yalçın, ilk defa geldikleri seyir terasına eşinin çıkmakta tereddüt ettiğini söyledi.
Yalçın, teras üzerinden kanyonu izlemenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.
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