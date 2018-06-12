Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 720 metre yükseklikte seyir terası yapılıyor.

Küre Dağları Milli Parkı tarafından yapımına başlanan seyir terası, Valla Kanyonu'nun Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak mevkisine inşa ediliyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terasın çelik konstrüksiyon üzerine ahşap olarak yapılacağını belirtti.

Terasın, Bakacak mevkisinde 720 metre yüksekliğe inşa edileceğini anlatan Civelek, "Teras 12 metre genişliğinde ve bir metre elli santimetresi kanyon boşluğunda olacak. Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu gibi turistik alanlarımıza yeni bir mekan kazandırılacak olması bizleri çok memnun etti. Emeği geçen herkese ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim." dedi.

Küre Dağları Milli Parkı alan kılavuzu İbrahim Balıbaş ise "Bölgeye gelen ziyaretçileri seyir terasına getirip bu güzellikleri göstermek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Bir diğer alan kılavuzu Cemal Kaya da Valla Kanyonu'nun taban uzunluğunun 12 kilometre, yüksekliğinin ise yer yer bin 200 metre olduğuna işaret ederek, "Bu derinlikle dünyada ikinci Türkiye'de ise birinci sırada yer almaktadır. Buraya yapılacak seyir terası ile kanyon güzellikleri daha da fazla izlenebilecektir." diye konuştu.

Devrekani Çayı'nın Küre dağlarını aşındırarak oluşturduğu Valla Kanyonu, zorlu ve tehlikeli parkuru ile de biliniyor. Bu nedenle kanyona, rehbersiz girilmesine izin verilmiyor.

