HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Valla Kanyonu'na "seyir terası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:51 | Son Güncelleme

Dünyanın en derin ikinci büyük kanyonu olarak gösterilen Kastamonu'daki Valla Kanyonu'na seyir terası yapım çalışmalarına başlandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 720 metre yükseklikte seyir terası yapılıyor.

Küre Dağları Milli Parkı tarafından yapımına başlanan seyir terası, Valla Kanyonu'nun Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak mevkisine inşa ediliyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terasın çelik konstrüksiyon üzerine ahşap olarak yapılacağını belirtti.

Terasın, Bakacak mevkisinde 720 metre yüksekliğe inşa edileceğini anlatan Civelek, "Teras 12 metre genişliğinde ve bir metre elli santimetresi kanyon boşluğunda olacak. Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu gibi turistik alanlarımıza yeni bir mekan kazandırılacak olması bizleri çok memnun etti. Emeği geçen herkese ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim." dedi.

Küre Dağları Milli Parkı alan kılavuzu İbrahim Balıbaş ise "Bölgeye gelen ziyaretçileri seyir terasına getirip bu güzellikleri göstermek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Bir diğer alan kılavuzu Cemal Kaya da Valla Kanyonu'nun taban uzunluğunun 12 kilometre, yüksekliğinin ise yer yer bin 200 metre olduğuna işaret ederek, "Bu derinlikle dünyada ikinci Türkiye'de ise birinci sırada yer almaktadır. Buraya yapılacak seyir terası ile kanyon güzellikleri daha da fazla izlenebilecektir." diye konuştu.

Devrekani Çayı'nın Küre dağlarını aşındırarak oluşturduğu Valla Kanyonu, zorlu ve tehlikeli parkuru ile de biliniyor. Bu nedenle kanyona, rehbersiz girilmesine izin verilmiyor.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Rize'de doğal gaz boru hattı arazilerinden geçen köylülerden tepkiRize'de doğal gaz boru hattı arazilerinden geçen köylülerden tepki
Denizli'de sağanak su baskınlarına neden olduDenizli'de sağanak su baskınlarına neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Pınarbaşı seyir terası Valla Kanyonu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.