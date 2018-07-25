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Valla Kanyonu'nda belgesel çekimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Valla Kanyonu'nda belgesel çekimi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda belgesel çekimi yapıldı.

Program yapımcısı Serkan Bıçakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ikinci büyük kanyonu Valla'da TRT Belgesel kanalı için çekimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bakalım işe yarayacak mı?" programı için kanyonda iki gün kaldıklarını anlatan Bıçakçı, "Türkiye'de, eğer kanyonla ilgili bir çekim yapılacaksa bunun yeri Pınarbaşı'daki Valla Kanyonu'dur. Dünyanın ikinci büyük kanyonunda kaybolan bir kişiyi nasıl bulabiliriz, bulunmak için neler yapabiliriz, onları kayıt altına aldık." diye konuştu.

Bıçakçı, bu zamana kadar birçok zorlu koşulda çekim yaptıklarına dikkati çekerek, "Dağların zirvelerine yürüdük, kışın karda çok zorluklar atlattık. Çığ altında kalma tehlikesi geçirdik ama en zorlandığımız bölüm Valla Kanyonu oldu. Bizler için muhteşem bir deneyim olan bu kanyonda birçok şey yaşadık. Karşılaştığımız doğal güzellikler bizleri çok etkiledi. Kanyonun en sıkıntılı yerine gelmek bile hayatımızdaki en keyifli an olarak hafızalarımıza kazındı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu şahsım ve Kamil Güler'in yaptığı programın doğa ve macera tutkunlarının ilgisini çekeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program için büyük emek harcandığına işaret eden Bıçakçı, "Gelecek sezonda izleyicisiyle buluşacak olan programa desteklerinden dolayı başta Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz olmak üzere, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Cide Belediyesi itfaiye ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

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belgesel çekimi KASTAMONU Pınarbaşı TRT Belgesel Valla Kanyonu

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