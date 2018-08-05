Valla Kanyonu'nda çıkışı bulamayan 4 kişiye jandarma ulaştı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na giren gruptan ayrılan ve beklenen saatte kanyondan çıkmayan 4 kişiye jandarma ekipleri kısa sürede ulaştı.
Pınarbaşı Kaymakamlığı, Pınarbaşı Belediyesi ile Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği iş birliğinde düzenlenen 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında gruplar tarafından Valla Kanyonu'na girildi.
İlçeye bağlı Muratbaşı köyünden dün kanyona giriş yapan grupların, bugün belirlenen zamanda çıkış yapmasının ardından, gruplarından ayrılan 4 kişinin kanyondan çıkış yapmadığı fark edildi.
Durumun ilgililere bildirilmesi üzerine, Jandarma, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Grup, arama çalışması başlatıldıktan kısa süre sonra jandarma ekiplerince bulunarak kanyondan çıkarıldı.
Kanyona giren ve ayağı kırılan başka bir vatandaşın da AFAD ve UMKE ekiplerince sedyeyle bulunduğu yerden çıkarıldığı ve ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
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