Valla Kanyonu'nun tabanındaki değişiklikler araştırıldı

Bu değişiklikleri görmek, geçiş yapılacak bölümleri işaretlemek ve geçiş yöntemlerini belirlemek amacıyla sezonun ilk geçişini tecrübeli dört kişinin gerçekleştirdiğini anlatan Kuvan, çalışmanın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Kastamonu'da bulunan, dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun tabanında meydana gelen değişiklikleri tespit etmek amacıyla kanyon geçişi gerçekleştirildi.

Gedikli ise festival sırasında sporcuları kanyondan nasıl geçirecekleri hakkında ön çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Kanyonu üç günde geçtik. İki gece kanyon içinde kurduğumuz kamplarda sabahladık. İlk kamp alanımızda kuru odun parçaları vardı, ateş yaktık ancak ikinci kamp alanımızda odun parçası yoktu. Kamp ocağımızla ihtiyaçlarımızı gördük." dedi.

Arslan da yağışlı hava şartları nedeniyle su seviyesinin normalden yüksek olduğunu ancak tecrübeli arkadaşlarıyla geçişin sorunsuz tamamlandığını kaydetti.

Geçen yıl kanyonu beş kişilik ekiple arama kurtarma çalışması için bir günde geçtiklerine işaret eden Arslan, "Fakat ben bu seferki gibi iki gece, hatta üç gece konaklamalı geçmeyi tercih ederim. Bu geçişten çok keyif aldık. Olabilecek yaralanmalarda bir kişinin yaralı yanında kalması, iki kişinin ise kanyon çıkışına gidebilmesi için kanyon geçişinin en az dört kişi ile yapılmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Devrekani Çayı'nın Küre Dağlarını aşındırarak oluşturduğu Valla Kanyonu'na barındırdığı riskler nedeniyle rehbersiz girmek yasak.

Dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu, 12 kilometre uzunluğa, yer yer bin 200 metreye ulaşan yüksekliğe sahip.

Ağustos ayında bu yıl ikincisi yapılacak Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nde ise doğa yürüyüşü, kanyon geçişi, okçuluk ve iple iniş eğitimi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

