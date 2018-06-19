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Valla Kanyonu'nun tabanındaki değişiklikler araştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bulunan, barındırdığı riskler nedeniyle rehbersiz girmenin yasak olduğu, dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun tabanında kış mevsiminde meydana gelen değişiklikleri tespit etmek amacıyla çalışma yapıldı - Geçiş yapılacak bölümleri işaretlemek, yöntemleri belirlemek amacıyla dört kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmada sezonun ilk geçişi başarıyla tamamlandı

Kastamonu'da bulunan, dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun tabanında meydana gelen değişiklikleri tespit etmek amacıyla kanyon geçişi gerçekleştirildi.

Kanyon Araştırma Derneği (KAD) üyesi Hasan Gedikli, İbrahim Arslan, Şahin Sarı ve Ahmet Vurguner, Pınarbaşı ilçesinde 2-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali öncesinde, kanyon tabanında kış mevsiminde oluşan değişiklikleri belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

KAD üyeleri, Pınarbaşı ilçesinden girdikleri Valla Kanyonu'ndan, iki gece kamp yaparak üç günde, Cide ilçesi Hamitli köyü yakınlarından çıktı.

KAD Başkanı Meral Kuvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her kış seller nedeniyle kanyon tabanında değişiklikler oluştuğunu söyledi.

Bu değişiklikleri görmek, geçiş yapılacak bölümleri işaretlemek ve geçiş yöntemlerini belirlemek amacıyla sezonun ilk geçişini tecrübeli dört kişinin gerçekleştirdiğini anlatan Kuvan, çalışmanın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Gedikli ise festival sırasında sporcuları kanyondan nasıl geçirecekleri hakkında ön çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Kanyonu üç günde geçtik. İki gece kanyon içinde kurduğumuz kamplarda sabahladık. İlk kamp alanımızda kuru odun parçaları vardı, ateş yaktık ancak ikinci kamp alanımızda odun parçası yoktu. Kamp ocağımızla ihtiyaçlarımızı gördük." dedi.

Arslan da yağışlı hava şartları nedeniyle su seviyesinin normalden yüksek olduğunu ancak tecrübeli arkadaşlarıyla geçişin sorunsuz tamamlandığını kaydetti.

Geçen yıl kanyonu beş kişilik ekiple arama kurtarma çalışması için bir günde geçtiklerine işaret eden Arslan, "Fakat ben bu seferki gibi iki gece, hatta üç gece konaklamalı geçmeyi tercih ederim. Bu geçişten çok keyif aldık. Olabilecek yaralanmalarda bir kişinin yaralı yanında kalması, iki kişinin ise kanyon çıkışına gidebilmesi için kanyon geçişinin en az dört kişi ile yapılmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Devrekani Çayı'nın Küre Dağlarını aşındırarak oluşturduğu Valla Kanyonu'na barındırdığı riskler nedeniyle rehbersiz girmek yasak.

Dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu, 12 kilometre uzunluğa, yer yer bin 200 metreye ulaşan yüksekliğe sahip.

Ağustos ayında bu yıl ikincisi yapılacak Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nde ise doğa yürüyüşü, kanyon geçişi, okçuluk ve iple iniş eğitimi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

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Kanyon araştırma derneği Meral Kuvan Valla Kanyonu

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