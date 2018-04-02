Van, 11 bin resimle 'Dünya Çocuk Rekorları' kitabına girdi (2)

VAN'DA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA
Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından düzenlenen Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri, akşam saatlerinde de yapılan meşaleli yürüyüş, dilek fenerlerinin uçurulması ve havai fişek gösterisiyle devam etti. Valilik önünde başlayan meşaleli yürüyüşe, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kurum müdürleri ile yüzlerce kişi katıldı. Ellerinde dev Türk bayrağı ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nden Van Devlet Tiyatrosu'na kadar yürüdü. Burada dilek feneri uçuran vatandaşlar, doyasıya eğlenirken, etkinliklerde, yapılan havai fişek gösterileri ise, gözyüzünü renk cümbüşüne çevirdi.
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