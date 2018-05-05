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Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 10:47 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" bu yıl 16'ncı kez minik sanatseverler ve gençler için perde açacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" bu yıl 16'ncı kez minik sanatseverler ve gençler için perde açacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ev sahipliğini Van Devlet Tiyatrosunun yaptığı şenlik, 7 Mayıs Pazartesi günü protokol üyeleri, Devlet Tiyatroları yöneticileri, sanatçıları ve minik tiyatroseverlerin katılacağı kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Van Devlet Tiyatrosu önünde son bulacak kortej yürüyüşünün ardından şenlik, Clive Staples Lewis'ın yazdığı, Çağman Pala'nın Türkçeye çevirdiği, Irita Kutchmy'in oyunlaştırdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Narnia Günlükleri"nin Van Kültür Merkezi Sahnesi'ndeki gösterimiyle devam edecek.

"Her okul, bir tiyatro olsun" düşüncesiyle 14 yıl önce başlatılan "Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu başta olmak üzere, Van'ın daha önce belirlenen ilçe ve köylerinden okullar da eserlerini sahneleyecek. Şenlik kapsamında, yurt içinden profesyoneller tarafından eğitim amaçlı atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

- Şenlikte hayaller sahneye taşınıyor

Çocukların ve gençlerin, her yerde sanat yapması ve tiyatronun tüm okullara girmesi hayaliyle hazırlanan şenlikte, Van Devlet Tiyatrosu çalışanlarının ulaştığı okullardaki çocuklar hayallerini sahneye taşıyacak.

Çocuklar ve gençler, Van Devlet Tiyatrosu sanatçılarının desteğiyle tanıştıkları tiyatroyu Kültür Merkezi Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Trafik Canavarı", İpekyolu İMKB Fen Lisesi "Entrikalı Dolap Komedyası", Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", İdris-i Bitlisi Ortaokulu "Palyaçolar" ve Şehit İsmail Öztürkçü Anadolu Lisesi "Sevgili Doktor" isimli oyunlarını şenlikte gösterime sunacak.

Şenlik, Van Kalesi'nde gerçekleştirilecek uçurtma şenliğinin ardından 14 Mayıs Pazartesi günü Akdamar Adası'na yapılacak geziyle son bulacak.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği

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