Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" bu yıl 16'ncı kez minik sanatseverler ve gençler için perde açacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ev sahipliğini Van Devlet Tiyatrosunun yaptığı şenlik, 7 Mayıs Pazartesi günü protokol üyeleri, Devlet Tiyatroları yöneticileri, sanatçıları ve minik tiyatroseverlerin katılacağı kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Van Devlet Tiyatrosu önünde son bulacak kortej yürüyüşünün ardından şenlik, Clive Staples Lewis'ın yazdığı, Çağman Pala'nın Türkçeye çevirdiği, Irita Kutchmy'in oyunlaştırdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Narnia Günlükleri"nin Van Kültür Merkezi Sahnesi'ndeki gösterimiyle devam edecek.

"Her okul, bir tiyatro olsun" düşüncesiyle 14 yıl önce başlatılan "Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu başta olmak üzere, Van'ın daha önce belirlenen ilçe ve köylerinden okullar da eserlerini sahneleyecek. Şenlik kapsamında, yurt içinden profesyoneller tarafından eğitim amaçlı atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.