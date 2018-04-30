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"Van artık terörle değil festivallerle anılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

İpekyolu Belediyesi, bu yıl ilkini düzenlediği kısa film festivaliyle Van'ın güzelliklerini tanıtacak - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk: - "Van, daha önce ülke ve dünya gündeminde terörle, olumsuzluklarla anılan bir kentti. Şimdi güzelliklerle, olumlu haberlerle, festivallerle, şenliklerle ve örnek projelerle anılan bir şehir haline gelmiştir"

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla kısa film festivali düzenledi.

Belediye tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısı, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile festival yürütme kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, "Van Güzel" sloganının boş olmadığını tüm dünyaya göstermek istediklerini belirterek, festivalle Van'ın güzelliğine güzellik katacaklarını söyledi.

Tarihe karşı sorumluluk bilinciyle birçok medeniyete beşiklik eden, tarihini, kültürünü ve sanatını barındıran Van'ın güzelliklerini tüm dünyaya gösterebilmek için kısa film festivalini yapmaya karar verdiklerini anımsatan Öztürk, aynı zamanda sinemaseverleri kısa film festivaliyle buluşturarak, kentte sanatsal etkinliklerin de gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

"Van, daha önce ülke ve dünya gündeminde terörle, olumsuzluklarla anılan bir kentti. Şimdi güzelliklerle, olumlu haberlerle, festivallerle, şenliklerle ve örnek projelerle anılan bir şehir haline gelmiştir." diyen Öztürk, güzel şeylerin sadece bir gün değil, 365 gün gelmesini, yaşanmasını istediklerini, lansmanını yaptıkları film festivalinin de bunun bir parçası olduğunu dile getirdi.

Van'ın artık sanatla, sinemayla, kültürel etkinliklerle konuşulduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"3 ay süren yoğun çalışmayla bugünlere geldik. Festivalin ilk bölümü, 3 Mayıs Perşembe günü başlayıp, 5 Mayıs Cumartesi günü ödül töreni ile sona erecek. Festivale destek veren herkese teşekkür ederim. Vanımızda artık olumsuzluklar geride kalmış ve olumlu gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Sanat birleştirici, bütünleştiricidir. Sanatsal etkinliklere destek olumsuzlukları geride bırakmak amaçlarımızdan biridir."

Festival Yönetmeni Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nergiz Karadaş da festival kapsamında 50'ye yakın yönetmenin gelmesiyle kentin beyaz perdede çok daha fazla yer bulacağına inandığını kaydetti.

Festival Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Atıf Ataman da Van'da ilk kez kısa film festivali yapıldığını anımsatarak, daha önce profesyonel olarak ilgilenmeyen sinemaseverlere, Van temalı filmler atölyesi düzenlediklerini ve lise öğrencisinden belediye işçisine, doktordan hemşireye bir çok kesimden insanın ilgi gösterdiğini bildirdi.

Festival Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Çelik ise festivalde 7 dalda ödül verileceğini dile getirerek, "Bu 7 dalın 4 dalı sinemanın teknik dalları olan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel daldaki ödüller olacak. Bunun yanında 'Engelsiz Yaşam Özel Ödülü', 'Van' temalı ödül ve 'Münir Özkul Onur Ödülü' olarak da 3 özel ödülümüz olacak." dedi.

Belediye tarafından bu yıl ilk kez yapılan festivale ulusal bazda 249'u kurmaca, 110'u belgesel, 36'sı deneysel ve 29'u animasyon olmak üzere 424 film için başvuru yapıldı.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından 39 yarışma ve 14 gösterim filmi belirlendi.

39 yarışma ve 14 gösterim ile 7 "Van" temalı filmi, 3-5 Mayıs tarihlerinde vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
film festivali İpekyolu Belediyesi tanıtım Van

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