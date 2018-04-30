"Van artık terörle değil festivallerle anılıyor"

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla kısa film festivali düzenledi.

Belediye tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısı, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile festival yürütme kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, "Van Güzel" sloganının boş olmadığını tüm dünyaya göstermek istediklerini belirterek, festivalle Van'ın güzelliğine güzellik katacaklarını söyledi.

Tarihe karşı sorumluluk bilinciyle birçok medeniyete beşiklik eden, tarihini, kültürünü ve sanatını barındıran Van'ın güzelliklerini tüm dünyaya gösterebilmek için kısa film festivalini yapmaya karar verdiklerini anımsatan Öztürk, aynı zamanda sinemaseverleri kısa film festivaliyle buluşturarak, kentte sanatsal etkinliklerin de gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

"Van, daha önce ülke ve dünya gündeminde terörle, olumsuzluklarla anılan bir kentti. Şimdi güzelliklerle, olumlu haberlerle, festivallerle, şenliklerle ve örnek projelerle anılan bir şehir haline gelmiştir." diyen Öztürk, güzel şeylerin sadece bir gün değil, 365 gün gelmesini, yaşanmasını istediklerini, lansmanını yaptıkları film festivalinin de bunun bir parçası olduğunu dile getirdi.