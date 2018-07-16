Van, Bitlis ve Hakkari'de '15 Temmuz' şehitleri için anma programları düzenlendi

VAN-BİTLİS-HAKARİ, (DHA)- VAN, Bitlis ve Hakkari'de '15 Temmuz Şehitleri' için anma programları ve yürüyüşler düzenlendi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini belirterek, "15 Temmuz Türk tarihine, Türk demokrasi tarihine, hatta dünya tarihine sizlerin sayesinde altın harflerle yazılmıştır. Bu gecede vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

Van'da şehitleri anma programı, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki meydanda yapıldı. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Kurtuluş parkında bir araya gelen ve aralarında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de bulunduğu binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş güzergahında polis geniş güvelik önlemi alırken, anma etkinliklerinin yapılacağı Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edindi. Ardından 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan slayt gösterisi yapıldı. Etkinlerin gecenin geç saatlerine kadar süreceği belirtilirken, etkinliklerin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis geniş güvenlik önlemi aldı.