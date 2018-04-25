Van büyükşehir belediyesinden eğitime büyük destek

Van Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan 104 bin öğrenciye ücretsiz deneme sınavı hizmeti verecek.
Van’da 2 sürekli eğitim merkeziyle yaklaşık 2 bin 500 öğrenciyi ücretsiz kurslarla üniversite sınavlarına hazırlayan Van Büyükşehir Belediyesi, şimdide ortaokul ve lise öğrencilerini ücretsiz izleme değerlendirme sınavı yapacak. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun direktifleri doğrultusunda Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Ortaokul 7-8’inci sınıflar için Liselere Giriş Sınavı (LGS) lise 11-12’inci sınıflar için Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ücretsiz değerlendirme sınavı hazırladı. 26-27 Nisan tarihleri arasında Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Van ve ilçelerinde yapılacak olan sınava 104 bin öğrenci katılacak.
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