Van Büyükşehir Belediyesinin tıbbi atık tesisi tam not aldı

Van Büyükşehir Belediyesinin denetim ve kontrolünde hizmet veren tıbbi atık ve sterilizasyon tesisi, yapılan kapsamlı denetimlerden tam not aldı.
Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren hastane ve muayenelerde yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkan hastalık yayma riski yüksek tıbbi atıkların toplanarak sterilizasyon işleminden geçirildiği tıbbi atık tesisinde denetim yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; tesisin proses işleyişi, çalışanların periyodik eğitim çizelgeleri ve tıbbi atık yönetim planları incelendi. Ayrıca çalışanların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, sterilizasyon işleminin geçerliliğinin kanıtlanması için test sonuçları ve sterilizasyon cihazının basınç/sıcaklık değerlerinin uygunluğu denetlendi.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, Çevre Koruma Atık Yönetim Müdürü Mehmet Kaptanoğlu ve kontrol mühendisleri gözetiminde yapılan denetimlerde tesis tam not aldı.
Mikroplar yüzde 99 oranında yok ediliyor
Van ve bölge illere hizmet veren tesiste tüm işlemler alanında uzman kişilerin gözetiminde, atık yönetmeliğinin esaslarına uygun bir şekilde çevre ve insan sağlığı gözetilerek yürütülüyor. Atıklar metal ve radyoaktivite ölçerlerle kontrol edildikten sonra tartılarak özel lisanslı araçlarla taşınıyor. Tesiste bir günde 2,5-3 ton arasında tıbbi atık buharla sterilizasyon işleminden geçirilerek yüzde 99,99 oranında mikrop ve zararlı bakterilerden arındırılıyor.
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