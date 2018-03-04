HABER

Van Büyükşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 0 - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:22 | Son Güncelleme

STAT: Atatürk Şehir Stadyumu HAKEMLER: Turgut Doman xx, Gürcan Dönmez xx, Emir Kılıçarslan xx VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Bilgin (x) -  Muhammet Serdar Yazıcı (x), Ali Kuleli (x), Mutlu İlengöz (xx), Serdar Cansu (xx), Haydar Deniz (x), Ömer Çetinbaş (x) (Dk.

Van Büyükşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 0 - 2

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

STAT: Atatürk Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Turgut Doman xx, Gürcan Dönmez xx, Emir Kılıçarslan xx
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Bilgin (x) - Muhammet Serdar Yazıcı (x), Ali Kuleli (x), Mutlu İlengöz (xx), Serdar Cansu (xx), Haydar Deniz (x), Ömer Çetinbaş (x) (Dk. 71 Baran Basut x), Emre Toptan (x), Fatih Nurullah Turan (x) (Dk. 45 Burak Yılmaz x) , Tayfun Aydoğan (x) (Dk. 45 Emrah Tacir x), Fahrettin Bıyıklı (x)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bahadır Kaya (xxx) - Erman Kılıç xxx (Dk. 87 Ufuk Er (?), Erdi Kasapoğlu (xxx), Batuhan Er xx (Dk. 77 Atilla Aybars Garhan xx) , Cebrail Serçek (xxx), Sefa Küpeli (xx), Ferhat Çoban (xxx), Gökhan Payal (xxx), Hüseyin Çiray xxx (Dk. 70 Emir Can Sayar xx), Serkan Yola (xx), Barış Sağır (xxx)
GOLLER: Dk.7 Hüseyin Çiray, Dk.29 Erdi Kasapoğlu (Anagold 24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Mutlu İlengöz (Van Büyükşehir Belediyespor). Ufuk Er (Anagold 24 Erzincanspor)

TFF 3'üncü Lig, 2'inci Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında Anagold 24 Erzincanspor'a 2-0 yenildi.

7'nci dakikada konuk takım öne geçti. Savunma arkasına atılan topta Van Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular ofsayt gerekçesiyle ile duraksarken, topla buluşan Hüseyin topu kaleci Onur'un solundan ağlarla gönderdi: 0-1
29'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Sefa rakiplerini geçerek topu Erdi'ye aktardı. Erdi'nin 25 metreden yaptığı şık vuruşta top kaleci Onur'un sağından ağlarla buluştu: 0-2

FOTOĞRAFLI

Van Büyükşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 0 - 2Van Büyükşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 0 - 2Van Büyükşehir Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 0 - 2

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İlginizi Çekebilir

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

İstanbul'da gök delindi! Art arda kritik uyarılar!

İstanbul'da gök delindi! Art arda kritik uyarılar!

Yunan basınından bomba iddia! Edirne'de tutuklanan Yunan askerleri...

Yunan basınından bomba iddia! Edirne'de tutuklanan Yunan askerleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitler Akalan’da anıldı

Şehitler Akalan’da anıldı

Halk oyunlarında ‘Atakum’ farkı

Halk oyunlarında ‘Atakum’ farkı

Leyleklerin göçü görsel şölene dönüştü

Leyleklerin göçü görsel şölene dönüştü

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

Aliağalı çocukların mutlu günü

Aliağalı çocukların mutlu günü

Raşit Altun’un sergisi ilgi görüyor

Raşit Altun’un sergisi ilgi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.