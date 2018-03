Van Büyükşehir ile İpekyolu belediyelerinden ortak denetim

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, her hafta periyodik olarak gerçekleştirdiği yol, kaldırım, park ve bahçe denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kentte yapılan çalışmalar ve yapılması gereken hizmetleri yerinde inceliyor. Yalçın ve Öztürk, ilgili daire amirleri ile birlikte her hafta periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimlerde, tespit edilen eksiklikler çözüme kavuşturuluyor. Denetimlerde bu hafta da Kurtuluş Parkı’nda yapılan aydınlatma, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları incelendi. Yine Kazım Karabekir Caddesi’ni gezen Yalçın ve Öztürk, kaldırımlarda bulunan eksiklikleri ve işgalleri ilgili daire başkanlarına bildirerek, bir an önce giderilmesi talimatını verdiler.

Belediye eksikliklerini yerinde görmek ve incelemek adına cadde ve sokakları dolaştıklarını belirten Genel Sekreter Mustafa Yalçın, “Caddelerimiz, park ve bahçelerimiz kentin dokusu ve vatandaşlarımızın daha rahat hareket edebilmeleri için önemli alanlardır. Bu nedenle daha yaşanabilir bir Van için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile birlikte her hafta kent merkezimizde incelemelerde bulunuyoruz. Gezdiğimiz cadde ve sokaklarda bulunan uygunsuz alanları, kaldırım işgallerini, kötü yolları, metruk binaları tespit ediyoruz. Yapılan tespitlere de Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi olarak anında müdahale ediyoruz. Bu tespitler ve bu incelemeler belediyecilik adına önemlidir. Bu incelemelerle hem çalışmalarımızı denetliyor hem de hizmetlerimizi hızlandırmış oluyoruz. Bu incelemelerimiz periyodik olarak devam edecektir. Her şey daha güzel ve yaşanılabilir bir Van için” dedi.

Yalçın ve Öztürk’ün bu haftaki gezisine Park ve Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru ve İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş da katıldı.