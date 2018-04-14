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Van büyükşehirden kaçak kesim operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak kesim yapan bir depoya düzenledikleri operasyoda, depoda hayvanların sahte mühürle normal kesim gibi gösterilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.Van Büyükşehir Belediyesi’nin halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerini aralıksız sürüyor.

Van büyükşehirden kaçak kesim operasyonu

Van Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak kesim yapan bir depoya düzenledikleri operasyoda, depoda hayvanların sahte mühürle normal kesim gibi gösterilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.
Van Büyükşehir Belediyesi’nin halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerini aralıksız sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda akıllara durgunluk veren kaçak kesim olayı ortaya çıkarıldı. Edremit ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Bedir Sokakta bulunan bir depoya yapılan baskında 33 adet piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte mühürlü küçükbaş hayvan ele geçirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini ifade etti. İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten Sevinç, “Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda kaçak kesimle ilgili çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda akşam saatlerinde polis ekipleri ile yaptığımız ortak çalışmada Edremit ilçemize bağlı Fırat Mahallesinde bir depoya operasyon düzenledik. Yaptığımız operasyonda bizleri de şaşkına çeviren bir manzara ile karşılaştık. Burada kaçak olarak kesilen hayvanlar sahte mühür kullanılarak normal kesimmiş gibi piyasaya sürülüyor. Bizler de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan kaçak kesimle mücadelemiz 7 gün 24 saat devam edecek" dedi.

Van büyükşehirden kaçak kesim operasyonu

Van büyükşehirden kaçak kesim operasyonu

Van büyükşehirden kaçak kesim operasyonu

Van büyükşehirden kaçak kesim operasyonu

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