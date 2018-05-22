Van CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. CHP milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki AKP Parti hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.

VAN CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

CHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Van CHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Van CHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

CHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET KURUKCU

FAHREDDİN ÇUYRAK

HALUK TERZİOĞLU

ŞANEL GÜLOĞLU

ERKAN KAÇMAZ

NEVZAT KOÇ

NERİMAN KARTAL

ŞAHİN ÖZTEKİN

24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ

YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna gö32 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.

YURTDIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.